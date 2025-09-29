The Raja Saab Trailer: अब भूतों और चुडैलों से होगा प्रभास का सामना, संजय दत्त का लुक सब पर छाया

बाहुबली एक्टर प्रभास की नई फिल्म द राजा साब का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में एक्टर को देखना मजेदार होने वाला है। संजय दत्त का लुक प्रभावित कर रहा है।

साउथ सुपरस्टार एक्टर प्रभास पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म द राजा साब के लिए खबरों में बने हुए हैं। आज मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर फैंस को सरप्राइज दे दिया है। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें प्रभास डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर के मुताबिक फिल्म की कहानी एक हवेली पर बेस्ड है। प्रभास का किरदार अपनी पुश्तैनी हवेली में जब प्रवेश करता है तो उसे अपने दादा जी की आत्मा के होने के बारे में पता चलता है।

द राजा साब का ट्रेलर साढ़े तीन मिनट से भी ज्यादा लंबे इस ट्रेलर में प्रभास की लव स्टोरी, भूतिया हवेली और भूतों से संघर्ष और संजय दत्त की एंट्री दिखाई गई है। संजय दत्त का लुक प्रभावित करने वाला है। फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव होने वाला है। लेकिन संजू बाबा तो अपने हर किरदार में कमाल करते हैं। ये रोल भी याद रहने वाला है। फिल्म में ज़रीना वहाब भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। इनके अलावा एक्ट्रेस मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, ब्रह्मानंद,बोमन ईरानी और योगी बाबू जैसे एक्टर्स भी दिखने वाले हैं।

एक्शन से कॉमेडी फिल्म पर बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन मारुती ने किया है जो पहले भी कई शानदार फिल्मों को बना चुके हैं। वहीं प्रभास फिल्म बाहुबली के बाद से ऑडियंस पर कोई खास छाप छोड़ने में फेल हुए हैं। उनकी पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई हैं। ऐसे में उन्हें हॉरर कॉमेडी में देखना मजेदार और फैंस के लिए नया होने वाला है।