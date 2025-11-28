1.40 करोड़ के बजट में बनी इस फैमिली ड्रामा ने जीते थे 3 फिल्मफेयर, 6.6 है IMDb रेटिंग

संक्षेप: आज हम आपको साल 1978 में आई उस सुपरहिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म में नूतन और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेस नजर आई थीं।

पहचान कौन में आज हम आपको साल 1978 में आई उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। फिल्म में नूतन और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेस नजर आई थीं। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी।

पहचानिए फिल्म का नाम क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है- मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में नूतन, आशा पारेख, विजय आनंद, विनोद खन्ना, देब मुखर्जी, नीता मेहता और जगदीश राज जैसे कलाकार नजर आए थे।

फिल्म ने जीते थे तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मैं तुलसी तेरे आंगन ने तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस और राही मासूम रजा को बेस्ट डायलोग राइटिंग के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिले थे।

फिल्म का बजट और कमाई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। sacnilk.com के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 2.80 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने 5.60 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 1.40 करोड़ था।