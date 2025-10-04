सादगी छोड़ कालीन भैया पर चढ़ा अतरंगी फैशन का खुमार, पंकज त्रिपाठी की तस्वीरें देख चौंके फैंस, कहा- 'रणवीर सिंह पार्ट 2'

पंकज सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन वो जब भी कुछ पोस्ट करते हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरों पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है।

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पंकज ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभा चुके हैं। फैंस उन्हें हर रोल में बेहद पसंद करती है। पंकज सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन वो जब भी कुछ पोस्ट करते हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरों पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को रणवीर सिंह की याद आ गई।

कालीन भैया पर चढ़ा अतरंगी फैशन का खुमार दरअसल, हमेशा ही अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पंकज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उन्हें पहली नजर में देखकर आप भी एक पल को धोखा का खा जाएंगे। पंकज अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रेड कलर का हेवी डिजाइनर धोती सलवार कैरी किया है। इसके साथ पंकज ने ब्लैक नेट शर्ट के साथ ग्रीन लॉन्ग ब्लेजर भी पेयर किया है। साथ ही टोपी लगाते हुए और गोल्डन जूतों से उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया।

नई शुरुआत करने जा रहे पंकज इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए पंकज ने कैप्शन में नई शुरुआत की ओर इशारा किया है। पंकज ने कैप्शन में लिखा, 'एक नई शुरुआत। ये एक दिलचस्प चीज की शुरुआत है। वाइब कैसी लगी?' फिलहाल उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि आखिर उनकी ये नई शुरुआत क्या है। लेकिन फैंस को काफी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि वो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं।