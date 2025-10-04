Pankaj Tripathi shares his unusual new look Fans shocked Ranveer Singh said Hum sudhar gaye aur aap bigad gaye सादगी छोड़ कालीन भैया पर चढ़ा अतरंगी फैशन का खुमार, पंकज त्रिपाठी की तस्वीरें देख चौंके फैंस, कहा- 'रणवीर सिंह पार्ट 2', Entertainment Hindi News - Hindustan
पंकज सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन वो जब भी कुछ पोस्ट करते हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरों पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:14 AM
बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पंकज ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभा चुके हैं। फैंस उन्हें हर रोल में बेहद पसंद करती है। पंकज सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन वो जब भी कुछ पोस्ट करते हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन इस बार पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरों पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को रणवीर सिंह की याद आ गई।

कालीन भैया पर चढ़ा अतरंगी फैशन का खुमार

दरअसल, हमेशा ही अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पंकज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उन्हें पहली नजर में देखकर आप भी एक पल को धोखा का खा जाएंगे। पंकज अतरंगी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रेड कलर का हेवी डिजाइनर धोती सलवार कैरी किया है। इसके साथ पंकज ने ब्लैक नेट शर्ट के साथ ग्रीन लॉन्ग ब्लेजर भी पेयर किया है। साथ ही टोपी लगाते हुए और गोल्डन जूतों से उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया।

नई शुरुआत करने जा रहे पंकज

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए पंकज ने कैप्शन में नई शुरुआत की ओर इशारा किया है। पंकज ने कैप्शन में लिखा, 'एक नई शुरुआत। ये एक दिलचस्प चीज की शुरुआत है। वाइब कैसी लगी?' फिलहाल उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि आखिर उनकी ये नई शुरुआत क्या है। लेकिन फैंस को काफी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि वो इस बार क्या नया करने जा रहे हैं।

तस्वीरें देख यूजर ने की ये अपील

पंकज त्रिपाठी की ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस पर रणवीर सिंह ने कमेंट कर लिखा, 'ये क्या गुरु जी, हम सुधर गए आप बिगड़ गए।' वहीं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'रणवीर सिंह पार्ट 2 कमिंग सून।' एक दूसरा लिखता है, 'नहीं, नहीं प्लीज आप मत बढ़ो पंकज जी आप जैसे हो वैसे ही रहो।' एक लिखता है, 'सर आप भी AI यूज करने लगे हो।' ऐसे कई और कमेंट्स इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।

pankaj tripathi ranveer singh mirzapur 3
