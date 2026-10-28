'कभी मैं कभी तुम' और 'मेरी जिंदगी है तू' आया था पसंद? देख डालें ये पाकिस्तानी शो, मिली है 9 IMDb रेटिंग
आज हम आपको एक ऐसे रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में बता रहे हैं जो इस वक्त भारत में भी काफी पसंद किया जा रहा है। इस पाकिस्तान ड्रामे की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।
कई पाकिस्तानी शोज को भारत में भी काफी पसंद किया जाता है। इस शोज को भारत की जनता यूट्यूब पर देख सकती है। पिछले कुछ सालों में सुनो चंदा, मेरी जिंदगी है तू और कभी मैं कभी तुम जैसे शोज भारत में पसंद किए गए हैं। अब इन शोज की तरह ही एक और रोमांटिक शो भी भारत में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस शो का नाम है दर-ए- निजात।
क्या है दर-ए-निजात का प्लॉट?
दर-ए-निजात के प्लॉट की बात करें तो सीरियल की कहानी जरियाब, जामिल और अबू बकर के इर्द-गिर्द घूमती है। जामिल से मिले धोखे के बाद जरियाब की जिंदगी में अबू बकर की एंट्री होती है। अबू बकर जरियाब को सच्चे विश्वास और सुकून की राह पर ले जाता है। सीरीज में इन तीनों के रिश्ते के इर्द-गिर्द कुछ ट्विस्ट्स भी आते हैं जो आपको पसंद आनेवाले हैं।
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कितनी है शो की आईएमडीबी रेटिंग?
इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो सीरीज को 9 रेटिंग मिली है। इस सीरियल को उमेरा अहमद ने लिखा है। वहीं, सीरियल को डायरेक्ट किया है साकिब खान ने।
इस शो में नजर आए हैं कौन से पाकिस्तानी सितारे?
दर-ए-निजात की कास्ट की बात करें तो सीरियल में शेहरयार मुनव्वर सिद्दीकी, दुर-ए-फिशां सलीम, सानिया सईद, सबा हमीद, फारां ताहिर, सहर हाशमी और नवीन नकवी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
जब पाकिस्तानी शो में दिखा भारतीय ज्वेलरी ब्रांड
अगर आप ये सीरियल देखना चाहते हैं तो इस सीरियल को यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस सीरियल के नए एपिसोड हर शुक्रवार और शनिवार को रात 8 बजे रिलीज होते हैं। हाल ही में ये शो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आया था क्योंकि शो में एक भारतीय ब्रांड की ज्वेलरी देखने को मिली थी।
भारतीय ब्रांड को देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
दरअसल, शो के एक एपिसोड में जरियाब और अबू बकर की शादी होती है। इस शादी के एपिसोड को काफी पसंद किया गया था। लोगों के पसंदीदा किरदारों की शादी ने जितनी महफिल लूटी, उतना ही ध्यान भारतीय दर्शकों का शादी के एक सीन में ज्वेलरी के बैग पर दिया।
शो का जो सीन काफी वायरल हुआ था उसमें लोगों ने मालाबार ज्वेलरी ब्रैंड का बैग देखा। एक यूजर ने वो वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मालाबार पाकिस्तान भी पहुंच गया। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ओह माय गॉड! भारतीय क्या आपने देखा कि जरयाब और बकर भारती ज्वेलरी की ब्रैंड पहन रहे हैं।
ये दो पाकिस्तानी शोज भी भारत में हुए थे लोकप्रिय
बता दें, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय दर्शकों के बीच पाकिस्तानी ड्रामा पसंद किए जा रहे हैं। इस लिस्ट में मेरी जिंदगी है तू और कभी मैं तभी तुम भी शामिल है। मेरी जिंदगी है तू की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो शो की रेटिंग 7.3 है। कभी मैं कभी तूम है की बात करें तो इस शो की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। इस दोनों सीरियल्स के एक-एक सीजन रिलीज हो चुके हैं। इन दोनों सीरियल्स को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना