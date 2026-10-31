November Releases: 6 से 27 नवंबर के बीच थिएटर में रिलीज होंगी साउथ की ये 11 धांसू फिल्में
नवंबर साउथ की फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए खास होने वाला है। इस महीने में 11 तमिल, तेलुगू और मलायलम फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं। आप भी घर बैठे अपना मूवी वीकेंड प्लान कर सकते हैं।
इंडियन सिनेमा के लिए नवंबर खास होने वाला है। इस महीने में जबरदस्त फिल्में थिएटर पर दस्तक देने वाली है। साउथ फिल्मों को पसंद करने वालों की तो इस महीने लॉटरी लगने वाली है। नवंबर में 11 साउथ की बड़ी फिल्में आ रही हैं। इसमें तमिल, तेलुगू और मलयालाम फिल्में शामिल हैं। ये रही नवंबर में रिलीज होने वाली साउथ फिल्मों की लिस्ट।
सीन
रिलीज डेट- 6 नवंबर
भाषा- तमिल
नवंबर में एक 'सीन' नाम की तमिल फिल्म रिलीज हो रही है। ये एक एक्शन, कॉमेडी फिल्म है जिसकी कहानी एक पुलिस अधिकारी के इर्दगिर्द घूमती है। फिल्म में सूर्या शिवकुमार, नजरिया नाजिम, नसलीन, आनंदराज, लाल जैसे एक्टर नजर आएंगे। फिल्म इस 6 नवंबर को रिलीज हो रही है।
मुकुटी अम्मां 2
रिलीज डेट- 6 नवंबर
भाषा- तमिल
मुकुटी अम्मां का दूसरा पार्ट आ रहा है। ये फिल्म मां और बेटे की कहानी है। फिल्म में देवी मां ऐसे बेटे की जान बचाने आती हैं जिसकी मां ने खुद को त्याग दिया। ये एक भक्ति, थ्रिलर फिल्म है जो 6 नवंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में दुनिया विजय, नयनतारा, रिजायना, योगी बाबू कैसे एक्टर्स दिखेंगे।
नन्ना कुट्टी
रिलीज डेट- 6 नवंबर
भाषा- तेलुगू
नन्ना कुट्टी नाम की तेलुगू फिल्म आ रही अहि। इस फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी की कहानी पर बेस्ड है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जो 6 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।
डिस्को
रिलीज डेट- 6 नवंबर
भाषा- मलयालम
मलयालम सिनेमा में एक और शानदार फिल्म डिस्को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की कहानी रेट्रो बैकड्राप पर बेस्ड है। ये एक कॉमेडी और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म है जिसमें एंटनी वर्गीस, देव मोहन और अर्जुन अशोकन जैसे एक्टर्स दिखेंगे। फिल्म 6 नवंबर को रिलीज हो रही है।
नीक्कम
रिलीज डेट- 6 नवंबर
भाषा- मलयालम
मलयालम सिनेमा शानदार थ्रिलर फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक और साइको थ्रिलर फिल्म आ रही है जिसकी कहानी और मिस्ट्री आपका दिमाग हिला देगी। इस फिल्म में एक्टर दिलीप, वीणा नानादकुमार, सिद्दीकी, कलाभवन शोजोहन और दिया दीपम जैसे एक्टर्स काम कर रहर हैं। फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी।
बौमा
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- मलयालम
मलयालम फिल्म बौमा आ रही है। इस फिल्म की कहानी एक स्ट्रगल कर रहे सिंगर की कहानी है। पुलिस एक औरत के अचानक गायब होने की जांच करती है। इस फिल्म की कहानी मजेदार होने वाली है। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो रही है।
भोगी
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
एक तेलुगू फिल्म भोगी दस्तक देने वाली है। फिल्म की कहानी 1960 के नॉर्थ तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ी है। इस फिल्म में शरवानंद, अनुपमा परमेश्वरम और डिंपल हयाथि जैसे एक्टर्स इस पीरियड ड्रामा फिल्म में काम करते दिखेंगे। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो रही है।
G.O.A.T
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
तेलुगू फिल्म G।O।A।T एक रोमांटिक, कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। फिल्म में एक्टर सुदिगली सुधीर और दिव्या भारती ने काम किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर नेश कुप्पी हैं। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हो रही है।
डार्क चॉकलेट
रिलीज डेट- 12 नवंबर
भाषा- तेलुगू
तेलुगू फिल्म डार्क चॉकलेट थिएटर पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म की कहानी रिश्तों पर बेस्ड है जब विश्वास पर शक हो। ये ड्रामा फिल्म 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
Dethadi
रिलीज डेट- 20 नवंबर
भाषा- तेलुगू
घन्नू भाई नाम का एक किरदार फिल्म का अहम हिस्सा है। वो एक स्ट्रीट ड्रमर है जो हैदराबाद में मशहूर है। किस किरदार के इर्दगिर्द इफ्ल्म की पूरी कहानी है। ये एक्शन, रोमांटिक फिल्म 20 नवंबर को रिलीज हो रही है।
मीसा
रिलीज डेट- 27 नवंबर
भाषा- तेलुगू
तेलुगू फिल्म मीसा रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी गोंड ट्राइब से जुड़ी हुई है। ये एक इमोशनल, एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म को 27 नवंबर को देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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