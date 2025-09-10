not salman khan these two hero will host the weekend ka vaar episode on bigg boss 19 Bigg Boss 19: सलमान खान नहीं, ये दो हीरो करेंगे वीकेंड का वार होस्ट, जानिए, Entertainment Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 का ये वीकेंड का वार सलमान खान नहीं बल्कि इंडस्ट्री के दो सुपरएक्टर होस्ट करने वाले हैं। सलमान इस समय फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं इसलिए उनकी जगह ये दो एक्टर्स कंटेस्टेंट की फटकार लगाते दिखेंगे।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:52 PM
बिग बॉस 19 शुरुआत के बाद से खबरों में बना हुआ है। शो के कंटेस्टेंट ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। वहीं इस बार टास्क की भरमार है। लेकिन इस बीच एक निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस वीकेंड के वार पर सलमान खान शो होस्ट करते नजर नहीं आएंगे। दरअसल, दबंग खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान की शूटिंग में भी बिजी हैं। एक्टर इस समय लद्दाक में शूटिंग कर रहे हैं। ये शूटिग अगले कुछ दिनों तक चलने वाली है। ऐसे में सलमान खान बिग बॉस 19 के लिए वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन सलमान की जगह दो दूसरे एक्टर्स शो होस्ट करते नजर आएंगे।

ये दो एक्टर होंगे नए होस्ट

रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की जगह इस हफ्ते अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो होस्ट करते नजर आएंगे। दरअसल, दोनों एक्टर्स की फिल्म ‘जॉली LLB 3’ आ रही है। ऐसे में दोनों एक्टर्स फिल्म को शो पर प्रोमोट करते दिखेंगे। साथ ही कंटेस्टेंट और ऑडियंस के लिए नए होस्ट को देखना मज़ेदार होने वाला है। तो इस हफ्ते सलमान खान नहीं बल्कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी कंटेस्टेंट को फटकार लगाते दिखेंगे।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट

बता दें, बिग बॉस 19 शुरुआत के साथ ही ऑडियंस का फेवरेट बन गया है। इस शो में नजर आ रहे कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट, कुनिका, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, नेहल, अभिशेक बजाज, अमाल मलिक, जीशान जैसे कंटेस्टेंट ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल में एपिसोड में दिखाया गया था कि घर में मां बेटी बनकर रहने वाली कुनिका और तान्या मित्तल के बीच जबरदस्त बहस होती दिखी। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शाहबाज और मृदुल के बीच भी तगड़ा झगड़ा होने वाला है।

