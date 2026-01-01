Hindustan Hindi News
दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 10 फिल्में, 23.09 करोड़ हैं नंबर 2 वाली के व्यूज

संक्षेप:

Netflix Top 10 Most Popular: नए साल के पहले दिन हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर फिल्में के नाम बता रहे हैं। अगर आपने ये फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं तो साल की शुरुआत आप इन फिल्मों से कर सकते हैं। 

Jan 01, 2026 06:57 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
नया साल शुरू हो गया है। अगर आप इस साल की शुरुआत कुछ बेहतरीन फिल्में देखकर करना चाहते हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर फिल्मों (इंग्लिश) के नाम बता रहे हैं। अगर आपने ये फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं तो अब देख सकते हैं। ये फिल्में ग्लोबली टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर फिल्में हैं।

कैसे तय हुई रैंकिंग?

www.netflix.com/tudum के मुताबिक, टॉप 10 फिल्मों की ये रैंकिंग फिल्म के रिलीज के 91 दिनों के अंगर आए फिल्म के टोटल व्यूज पर तय की गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर के पॉप डीमन हंटर्स है। इस फिल्म का रनटाइम 1 घंटा 40 मिनट है।

के पॉप डीमन हंटर्स: यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर साल 2025 में आई थी। के पॉप डीमन हंटर्स एक अमेरिकी एनिमेटेड सुपरहीरो वाली फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5है। फिल्म के नेटफ्लिक्स व्यूज की बात करें तो इसके पहले 91 दिन में 32.51 करोड़ व्यूज थे।

के पॉप डीमन हंटर्स

रेड नोटिस: लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल्म रेड नोटिस है। रेड नोटिस एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है। फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म के व्यूज 23.09 करोड़ हैं।

रेड नोटिस

कैरी ऑन: साल 2024 में आई फिल्म कैरी-ऑन लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कैरी ऑन एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे है। इस फिल्म के व्यूज की बात करें तो वो 17.21 करोड़ हैं।

कैरी ऑन

डोंट लुक अप: साल 2021 में आई फिल्म डोंट लुक अप लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 23 मिनट है। डोंट लुक अप एक अमेरिकी राजनीतिक व्यंग्य फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। फिल्म के व्यूज 17.14 करोड़ हैं।

डोंट लुक अप

द एडम प्रोजेक्ट: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2022 में आई अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म द एडम प्रोजेक्ट है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 47 मिनट है। फिल्म के 15.76 करोड़ व्यूज हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

द एडम प्रोजेक्ट

बर्ड बॉक्स: लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2018 में आई हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म बर्ड बॉक्स है। इस फिल्म का रनटाइम दो घंटे चार मिनट है। फिल्म के व्यूज 15.74 करोड़ हैं। बर्ड बॉक्स की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।

बर्ड बॉक्स

बैक इन एक्शन: लिस्ट में 7वें नंबर पर एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन है। फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 54 मिनट है।

बैक इन एक्शन

लीव द वर्ल्ड बिहाइंड: लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2023 में आई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। फिल्म के व्यूज 14.34 करोड़ हैं। वहीं, फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट है।

लीव द वर्ल्ड बिहाइंड

द ग्रे मैन: लिस्ट में 9वें नंबर पर 2022 की एक्शन थ्रिलर फिल्म द ग्रेट मैन है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म के व्यूज 13.93 करोड़ है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 9 मिनट है।

द ग्रे मैन

डैमसेल: लिस्ट में 10वें नंबर पर 2024 की अमेरिकी डार्क फैंटेसी फिल्म डैमसेल है।

डैमसेल

डैमसेल की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। फिल्म के व्यूज 13.80 करोड़ है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 50 मिनट है।

