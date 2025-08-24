‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में नजर आएंगे 3 दिग्गज सुपरस्टार्स, नाम सुन खुश हो जाएंगे आप

The Great Indian Kapil Show: नेटफ्लिक्स के ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में 3 दिग्गज सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं। इनमें से 2 ने शूटिंग भी पूरी कर ली है। आइए आपको इनका नाम बताते हैं।

कपिल शर्मा का सुपरहिट कॉमेडी टॉक शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ हर हफ्ते नए मेहमानों का स्वागत करता है और दर्शकों का मनोरंजन करता है। इस हफ्ते शो में अमन गुप्ता, गजल अलघ, रितेश अग्रवाल और विजय शेखर शर्मा नजर आए। वहीं सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अगले हफ्ते ‘परम सुंदरी’ के मेन लीड सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर नजर आने वाले हैं।

दो सुपरस्टार्स इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर के बाद शो में बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी- संजय दत्त और सुनील शेट्टी दिखाई देंगे। दोनों एक्टर्स ने हाल ही में इस एपिसोड की शूटिंग पूरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेट पर दोनों ने अपने पुराने दिनों की ढेर सारी यादें ताजा कीं। खासकर उस वक्त कीं जब वे लद्दाख में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ठंड में एक-दूसरे से हीटर के लिए लड़ रहे थे।

अक्षय कुमार संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने साथ में ‘दस’, ‘कांटे’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फिल्मों में काम किया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में शो पर अक्षय कुमार भी नजर आएंगे। कपिल और अक्षय की मस्ती भरी ट्यूनिंग हमेशा दर्शकों को खूब हंसाती है, लिहाजा उस एपिसोड से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं।