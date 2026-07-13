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नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म 'सिंग गीतम' की कहानी दिमाग में छपी रह जाएगी, कुबेर स्वामी का लगता है श्राप

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही फिल्म सिंग गीतम की कहानी आपको इम्प्रेस कर देगी। एक गांव जिसकी जमीन में सोना छुपा है। कुबेर भगवान का राज भी है जो सोने की लालच करने वाले लोगों को श्राप दे देते हैं।

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म 'सिंग गीतम' की कहानी दिमाग में छपी रह जाएगी, कुबेर स्वामी का लगता है श्राप

नेटफ्लिक्स पर एक साउथ फिल्म लंबे समय से ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का नाम है सिंग गीतम। इस फिल्म की कहानी मजेदार है। साथ ही ये भी बताती है कि इस फिल्म का नाम सिंग गीतम क्यों पड़ा। कहानी एक गांव की है जिसकी जमीन सोना उगलती है। कुछ लोगों को इस सोने को पाने का लालच होता है और फिर बदल जाती है सभी गांव वालों की कहानी। इस फिल्म के अंत में विजय देवरकोंडा का कैमियो भी है। कुछ मिनट तक एक्टर स्क्रीन पर नजर आते हैं और जो सीन में होता है वो देखना मजेदार लगता है। IMDB पर इस फिल्म को 6.5 की रेटिंग मिली है।

प्रताप की किस्मत बदल जाती है

कहानी की शुरुआत एक प्रताप नाम के लड़के से होती है। प्रताप का कोई नहीं है और उसने लोगों से मोटा कर्जा लिया था। ये कर्ज वो नहीं चुका पाता इसलिए उसे जेल हो जाती है। अपनी जिंदगी जेल में बिताने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है।उसे पता चलता है कि उसके पिता ने करोड़ों की जमीन ली हुई थी जिसके पेपर्स मिल गए हैं। प्रताप उस गांव में जाता है और उसकी मुलाकात एक गौरी नाम की लड़की से होती है जो पेड़ों की रक्षा कर रही है। मजदूरों की मदद करती है।

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गांव की जमीन में है सोना

दूसरी तरफ प्रताप अपने पिता के चालाक दोस्त की बेटी रेनू के साथ गांव की उस जमीन पर माइनिंग के काम के लिए हां बोल देता है जो उसके पिता के नाम थी। प्रताप को पैसों का लालच होता है। गांव के एक आखिरी पेड़ को काट दिया जाता है। गौरी बहुत रोती है और कुबेर स्वामी के आगे प्रार्थना करती है। कुबेर स्वामी भी गौरी की बात सुन लेते हैं और पूरे गांव वालों को श्रापित कर देते हैं। अब गांव वाले सिर्फ गाते हुए ही अपनी बात कह सकते हैं और उनके मुंह से सच ही निकलता है। इसी बीच रेनू, गौरी को बता देती है कि वो आखिरी पेड़ काटने का फैसला प्रताप का था। ये सुनते ही गौरी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो प्रताप से प्यार करने लगती है। प्रताप को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। इसलिए अब वो गांव को हराभरा करने में मदद करेगा। वो कुबेर स्वामी के पास जाता है लेकिन गुफा से उसे कोई शक्ति बाहर फेंक देती है।

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कुबेर स्वामी का श्राप

इसके बाद प्रताप को गांव का इतिहास पता चलता है। उसकी मां ने गांव में पेड़ लगाए थे। लेकिन लालच में गांव वालों ने सारे पेड़ कटवा दिए थे जिससे जमीन के अंदर से सोना निकाला जा सके। ये बात जब प्रताप को पता चलती है तो वापस से गांव को हराभरा करने लगता है। कुबेर स्वामी के श्राप की वजह से सभी लोग एक दूसरे को छूते ही सोना बन जाते हैं। ये देखकर विलेन रेनू का भी मन पिघल जाता है। वो और पूरा गांव कुबेर स्वामी से माफी मांगते हैं। अब सब ठीक हो जाता है। लेकिन फिर होती है एक बिजनेसमैन की एंट्री। वो गांव में छुपे सोने के बारे में जानता है इसलिए बिजनेस करने आया है। लेकिन जैसे ही वो एक पौधे को अपने पैर से कुचलता है तभी उन्हें श्राप लग जाता है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। इस बिजनेसमैन के किरदार में विजय देवरकोंडा होते हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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