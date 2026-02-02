Netflix Best: कंधार हाईजैक से लेकर भोपाल गैस त्रासदी पर बनी ये 4 शानदार सीरीज, तीसरी वाली उड़ा देगी होश

संक्षेप: असली घटनाओं पर बनी फिल्मों को हमेशा से पसंद किया गया है। नेटफ्लिक्स पर ऐसी ही 4 शानदार सीरीज हैं इनमें सच्ची घटनाओं को पूरी जानकारी के साथ दिखाया गया हैै। कंधार हाईजैक से लेकर भोपाल गैस त्रासदी तक, ये सीरीज जानकारी के साथ आपको सीट से बांध देती है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये सीरीज होश उड़ा देंगी।

नेटफ्लिक्स पर चार शानदार वेब सीरीज मौजूद हैं। इन सीरीज में आपको देश में घटित चार ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आपने सिर्फ खबरों में देखा और पढ़ा होगा। ये सीरीज अधिक जानकारी, विजुअल और शानदार साउंड ट्रैक के साथ आपको सीट से चिपके रहने के लिए मजबूर करती हैं। चार ऐसी घटनाएं जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। उपहार अग्निकांड से लेकर भोपाल गैस त्रासदी समेत ये घटनाएं शामिल हैं। इन सीरीज को ऑडियंस से भी भरपूर प्यार मिला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली क्राइम सीजन 1

साल 2019 में दिल्ली के निर्भया रेप केस को नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम के पहले सीजन में दिखाया गया था। शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग जैसे एक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। भयानक रेप केस की हर बारीकी को इस शो में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर देखिए।

ट्रायल बाय फायर



साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी ट्रायल बाय फायर। सीरीज को प्रशांत नायर और रणदीप झा ने बनाया था। सीरीज में दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड को दिखाया गया था। इस कांड पर किताब ट्रायल बाय फायर: द ट्रेजिक टेल ऑफ द उपहार फायर ट्रेजेडी लिखी गई है जिसे इस कांड में अपने दो बच्चे खोने वाले नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति ने लिखा था। इस घटना पर सीरीज बनाई गई जिसमें थिएटर में दम घुटने से मारे गए लोगों और न्याय मिलने की आस की कहानी को दिखाया गया है। IMDB पर 7।6 की रेटिंग मिली और कई अवॉर्ड भी।



द रेलवे मैन

साल 2023 में आई सीरीज द रेलवे मैन खूब चर्चाओं में बनी रही। 1984 में भोपाल में हुई गैस त्रासदी को इस सीरीज में दिखाया गया था। सीरीज में हर बारीकी पर ध्यान दिया गया। हैरान करने वाली इस सीरीज को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। केके मेनन, बाबिल, आर माधवन और दिव्येंदु ने लीड रोल निभाया था। अगर इस घटना का सार जानना है तो इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जरूर देख सकते हैं। शिव रवैल ने इसका डायरेक्शन किया है।

IC 814: द कंधार हाईजैक