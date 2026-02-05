'ये वो देश नहीं जिसमें मैं बड़ा हुआ', नसीरुद्दीन शाह को किस बात पर आया गुस्सा?

संक्षेप: नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट से आखिरी वक्त पर हटा दिया गया। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और इस बात पर नाराजगी जाहिर की है।

दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी से एक इवेंट के लिए एक न्यौता आया था। हालांकि, आखिली वक्त पर उनका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया। नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया कि उनको इवेंट से बिना किसी स्पष्टीकरण या माफी के हटा दिया गया। इस बात पर नसीरुद्दीन शाह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये अपमानजनक और निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ बात करने को लेकर उत्सुक थे।

इवेंट से हटाया गया नसीरुद्दीन शाह का नाम द इंडियेन एक्सप्रेस न्यूजपेपर के ओपीनियन पीस में गुरुवार को नसीरुद्दीन शाह ने लिखा वो इवेंट में हिस्सा लेने को लेकर उत्सुक थे। ये इवेंट यूनिवर्सिटी के उर्दु डिपार्टमेंट द्वारा 1 फरवरी को होना था। हालांकि, 31 जनवरी की रात को उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें इवेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है।

नसीरुद्दीन का दावा- यूनिवर्सिटी ने ऑडियंस से बोला झूठ नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने न केवल उनको आखिरी वक्त में आने को मना किया बल्कि ऑडियंस से ये कहा कि उन्होंने (नसीरुद्दीन शाह) इवेंट में आने से मना कर दिया है।

क्या बोले नसीरुद्दीन शाह? नसीरुद्दीन ने आगे लिखा- ये हैरानी की बात नहीं है कि उनके अंदर सच बोलने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ यूनिवर्सिटी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि 'मैं देश के खिलाफ खुलेआम बयान देता हूं'। यही वजह है कि उन्हें इवेंट से हटा दिया गया।

नसीरुद्दीन शाह ने किसे दी चुनौती? उन्होंने कहा कि अगर वो शख्स इस बात को मानते हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरा एक ऐसा बयान बताएं जहां मैंने देश की निंदा की हो। उन्होंने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए जाने वाले कई कामों की अक्सर आलोचना करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, “मैंने अक्सर अपने देश में नागरिक भावना और दूसरों के प्रति विचार की कमी पर अफसोस जताया है।”

इन मुद्दों का किया जिक्र इस लेख में नसीरुद्दीन शाह ने उन मुद्दों के उदाहरण दिए जिसपर वो मुखर रूप से बात करते हैं। उन्होंने लिखा- "वो कई मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं---वो चीजें जो मेरे जैसे लोगों को चिंतित करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं...जहां स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिना ट्रायल के सालों बंद रखा जाता है, लेकिन दोषी रेपिस्ट/हत्यारों को अक्सर जमानत मिल जाती है, जहां गौ रक्षकों को हत्या करने की खुली छूट है, जहां इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और किताबों में संशोधन किया जा रहा है, जहां विज्ञान के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, जहां एक मुख्यमंत्री, खुद 'मिया' समुदाय को परेशान करने की बात करते हैं।"