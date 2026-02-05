Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Naseeruddin Shah Disinvited Mumbai University Event says he felt insulted here is what he said
'ये वो देश नहीं जिसमें मैं बड़ा हुआ', नसीरुद्दीन शाह को किस बात पर आया गुस्सा?

'ये वो देश नहीं जिसमें मैं बड़ा हुआ', नसीरुद्दीन शाह को किस बात पर आया गुस्सा?

संक्षेप:

नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट से आखिरी वक्त पर हटा दिया गया। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया और इस बात पर नाराजगी जाहिर की है।

Feb 05, 2026 02:07 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया है कि उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी से एक इवेंट के लिए एक न्यौता आया था। हालांकि, आखिली वक्त पर उनका नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया गया। नसीरुद्दीन शाह ने दावा किया कि उनको इवेंट से बिना किसी स्पष्टीकरण या माफी के हटा दिया गया। इस बात पर नसीरुद्दीन शाह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये अपमानजनक और निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ बात करने को लेकर उत्सुक थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इवेंट से हटाया गया नसीरुद्दीन शाह का नाम

द इंडियेन एक्सप्रेस न्यूजपेपर के ओपीनियन पीस में गुरुवार को नसीरुद्दीन शाह ने लिखा वो इवेंट में हिस्सा लेने को लेकर उत्सुक थे। ये इवेंट यूनिवर्सिटी के उर्दु डिपार्टमेंट द्वारा 1 फरवरी को होना था। हालांकि, 31 जनवरी की रात को उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें इवेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है।

नसीरुद्दीन का दावा- यूनिवर्सिटी ने ऑडियंस से बोला झूठ

नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने न केवल उनको आखिरी वक्त में आने को मना किया बल्कि ऑडियंस से ये कहा कि उन्होंने (नसीरुद्दीन शाह) इवेंट में आने से मना कर दिया है।

ये भी पढ़ें:‘वो मेरा सम्मान नहीं करते…’, नसीरुद्दीन को लेकर हुआ सवाल तो क्या बोले फरहान?

क्या बोले नसीरुद्दीन शाह?

नसीरुद्दीन ने आगे लिखा- ये हैरानी की बात नहीं है कि उनके अंदर सच बोलने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ यूनिवर्सिटी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि 'मैं देश के खिलाफ खुलेआम बयान देता हूं'। यही वजह है कि उन्हें इवेंट से हटा दिया गया।

नसीरुद्दीन शाह ने किसे दी चुनौती?

उन्होंने कहा कि अगर वो शख्स इस बात को मानते हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मेरा एक ऐसा बयान बताएं जहां मैंने देश की निंदा की हो। उन्होंने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी द्वारा किए जाने वाले कई कामों की अक्सर आलोचना करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, “मैंने अक्सर अपने देश में नागरिक भावना और दूसरों के प्रति विचार की कमी पर अफसोस जताया है।”

ये भी पढ़ें:मकबूल के सेट पर भड़क गए थे इरफान, दी थी गाली, हैरान थे नसीरुद्दीन और ओम पुरी

इन मुद्दों का किया जिक्र

इस लेख में नसीरुद्दीन शाह ने उन मुद्दों के उदाहरण दिए जिसपर वो मुखर रूप से बात करते हैं। उन्होंने लिखा- "वो कई मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं---वो चीजें जो मेरे जैसे लोगों को चिंतित करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं...जहां स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिना ट्रायल के सालों बंद रखा जाता है, लेकिन दोषी रेपिस्ट/हत्यारों को अक्सर जमानत मिल जाती है, जहां गौ रक्षकों को हत्या करने की खुली छूट है, जहां इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है और किताबों में संशोधन किया जा रहा है, जहां विज्ञान के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, जहां एक मुख्यमंत्री, खुद 'मिया' समुदाय को परेशान करने की बात करते हैं।"

जाने भी दो यारों एक्टर ने इस लेख में सवाल उठाया कि आखिर कब तक ये नफरत कायम रह सकती है। उन्होंने लिखा- 'यह वह देश नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ और जिसे प्यार करना सीखा।' उन्होंने कहा कि निगरानी बढ़ा दी गई है। दो मिनट की नफरत 24 घंटे की नफरत में बदल गई।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Naseeruddin Shah
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।