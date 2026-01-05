Naagin 7: पूर्वी की मौत के इंतकाम में जलेगी नागिन अनंता, होगा रवीश का अंत

संक्षेप: नागिन 7 में अनंता की असली कहानी की शुरुआत हो चुकी है। प्रेग्नेंट बहन की मौत के बाद इंतकाम की आग में जलेगी अनंता, रवीश और उसके परिवार से बदले के लिए करेगी ये काम। नए एपिसोड में कई नए किरदारों की भ एंट्री होने वाली है।

नागिन 7 की धमाकेदार शुरुआत के बाद अब असली कहानी शुरू हो चुकी है। पहले हफ्ते में अनंता और पूर्वी समेत किरदारों का परिचय दिया गया था। लेकिन अब शुरू होगी नागिन के असली रूप की कहानी। पिछले हफ्ते में दिखाया गया था कि अनंता को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि अनंतकुल की सबसे बड़ी नागिन अनंता हैं। अब पूर्वी के रूप में अनंता का असली अवतार सामने आने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पूर्वी की होगी मौत आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि रवीश के पिता को अनंता की असलियत पता चल गई है और उन्होंने दोनों बहनों को मारने के लिए अपने भेड़िये को भेजा था। भेड़िये के इस हमले में पूर्वी घायल हो जाएगी। बाद में पूर्वी और रवीश की शादी का ट्रैक भी दिखाया जाएगा जिसमें एक तगड़ा ट्विस्ट होगा। इस ट्विस्ट में पूर्वी की मौत दिखाई जाएगी।

अनंता लेगी बदला नए एपिसोड में दिखाया जाएगा की अनंता भेड़िये से घायल हो जाएगी। ऐसे में नागलोक में सब हैरान होंगे। फिर हजारों नाग-नागिन अपनी महारानी की शक्तियों को जगाने के लिए उसे डसने लगेंगी। एक सीन में दिखाया गया था कि नागिन के चेहरे पर नाग के डसने के कई निशान होंगे। इसके बाद अनंता नागिन के अवतार में आएगी और भेड़िये को लड़ाई में मार गिराएगी। इसके बाद उसे अपनी बहन की मौत के बारे में पता चलेगा। बहन पूर्वी की मौत से अनंता टूट जाएगी और फिर शुरू होगी उसके इंतकाम की कहानी। इसी बदले की आग में जलने के बाद ही वो रवीश और उसके परिवार से बदला लेने के लिए आएगी।