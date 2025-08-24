Mystery Thriller Web Series with IMDb rating more than 8 streaming on youtube थ्रिलर सीरीज, 8.3 है IMDb रेटिंग, यूट्यूब पर कर रही है स्ट्रीम, Entertainment Hindi News - Hindustan
Youtube Thriller Web Series: अगर आप दमदार कहानी, बेहतरीन अभिनय और समाज से जुड़े मुद्दों को रियल अंदाज में देखना पसंद करते हैं, तो यह वेब सीरीज आपके लिए है। 

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:59 PM
पंजाबी डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया अब तक कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक वीडियोज के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस बार एक ऐसी वेब सीरीज सामने आई है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। यह सिर्फ एक थ्रिलर या मिस्ट्री नहीं है, बल्कि पंजाब के गांवों की सच्ची तस्वीर पेश करती है जहां नशे की गिरफ्त, भ्रष्टाचार की जड़ें और राजनीति के खेल आम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।

कहां देखें?

सीरीज का नाम ‘खड़पंच’ है और इसी साल ट्रोल पंजाबी नाम के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई है। इस सीरीज के कुल सात एपिसोड्स है।

आईएमडीबी रेटिंग

सीरीज को IMDb पर 8.3/10 की रेटिंग मिली है, जबकि हर एपिसोड को लगभग 9.9 अंक मिले हैं। दर्शकों ने इसे पंजाबी इंडस्ट्री का सबसे अंडरेटेड, लेकिन बेहतरीन काम बताया है।

डायरेक्टर और स्टार कास्ट

इस वेब सीरीज का डायरेक्शन रब्बी तिवाना ने किया है, जिन्होंने ‘यार जिगरे कसूती डिग्री’ और ‘यार चले बाहर’ जैसी लोकप्रिय सीरीज डायरेक्ट की हैं। वहीं अमृत अंबी, सुख पिंडी वाला, बट्टा बदबर और बाबर खान मेन लीड में हैं।

कहानी

कहानी एक छोटे गांव में बब्बू नाम के युवक की रहस्यमय मौत से शुरू होती है। यह घटना नशे से बढ़ती मौतों की ओर इशारा करती है। विकी नाम का किरदार जब इस केस की तहकीकात करता है, तो धीरे-धीरे गांव में फैले भ्रष्टाचार और राजनीतिक षड्यंत्र का चेहरा सामने आता है।

