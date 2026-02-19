Hindustan Hindi News
2000 रुपये में बनेगी 300 करोड़ की फिल्म, AI को लेकर क्या बोले शेखर कपूर

Feb 19, 2026 08:05 am IST
दिग्गज फिल्ममेकर शेखर कपूर ने बताया कि अगर एआई क्रिएटिव स्टार बन गए तो क्या होगा। उन्होंने उस वक्त को भी याद किया जब उनका कुक उनके पास मिस्टर इंडिया 2 की स्क्रिप्ट चैटजीपीटी से लिखकर पहुंचा था। 

इस वक्त हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात चल रही है। बातें हो रही हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में बदलाव लाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा के बीच फिल्ममेकर शेखर गुप्ता ने फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने उस वक्त को भी याद किया जब उनका कुक उनके पास मिस्टर इंडिया 2 की चैटजीपीटी से लिखी स्क्रिप्ट लेकर पहुंचा था।

अगर एआई क्रिएटिव स्टार बन गया…

शेखर कपूर ने कहा कि एआई सिलेब्स ह्यूमन सिलेब्स के जैसे रेज नहीं मांगेगे, काम पर आने से मना नहीं करेंगे। टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में शेखर कपूर ने कहा, "अगर एआई क्रिएटिव स्टार बन गया, वो बीमार नहीं होगी अगर हीरोइन है। हीरो है तो बीमार नहीं होगा, ना कहेगा कि अरे मैं नहीं आता शूटिंग पर, मेरी फीस बढ़ा दो। उन्होंने कहा कि एआई नए भारत की शुरुआत है।

300 करोड़ की फिल्म 2000 रुपये में…

शेखर कपूर ने बताया कि कैसे उनके कुक ने मिस्टर इंडिया 2 की स्क्रिप्ट चैटजीपीटी से लिख ली थी। उन्होंने कहा, "जितनी आप बड़ी-बड़ी पिक्चर हैं, सर्टिनिटी पर होती हैं। एआई आपको बता देगा, आपके लिए कर देगा। 300 करोड़ की फिल्म अब वो बच्चा बना देगा, 2000 रुपये में। कपूर ने आगे कहा कि 50 पर्सेंट फीमेल इंफ्लुएंसर इस दुनिया में रियल नहीं हैं, एआई क्रिएटेड हैं।

एआर रहमान के बयान पर क्या बोले शेखर कपूर

इस बातचीत के दौरान शेखर कपूर ने एआर रहमान के उस बयान पर भी रिएक्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास पिछले 8 साल से काम नहीं है और इस वजह धार्मिक हो सकती है। इस बारे में बात करते हुए शेखर कपूर ने कहा, "विश्वास और धर्म दो अलग चीजें हैं। मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया है। मुझे पता भी नहीं है। मुझे एहसास नहीं हुआ कभी इसका। मैं इस बारे में नहीं सोचता।

Harshita Pandey

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

