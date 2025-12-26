ये हैं साल 2025 की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्में, लिस्ट में 3 हॉरर मूवीज का भी नाम

संक्षेप: साल 2025 खत्म होने वाला है। ये साल मनोरंजन से भरा रहा। हम आपको इस साल की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं। साथ ही, हम आपको बता रहे हैं कि आप ये फिल्में घर बैठे कैसे देख सकते हैं।

साल 2025 मनोरंजन से भरा रहा है। इस साल बहुत सारी फिल्में रिलीज हुईं। भारतीय थिएटर्स में हॉलीवुड फिल्मों का जादू भी देखने को मिला। साल 2025 खत्म होने से पहले हम आपको इस साल की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक हॉरर फिल्म का नाम भी शामिल है। साथ ही, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये फिल्में आप घर बैठे कहां स्ट्रीम कर सकते हैं।

सुपरमैन: साल 2025 में आई अमेरिकन सुपहीरो फिल्म सुपरमैन लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस फिल्म को जेम्स गुन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 9 मिनट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। सुपरमैन जियो हॉटस्टार पर चार भाषाओं में उपलब्ध है। ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और तमिल भाषा में देख सकते हैं।

वेपन्स: लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकन मिस्ट्री हॉरर फिल्म वेपन्स है। यह फिल्म जैक क्रेगर ने डायरेक्ट की है। फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर 149 में रेंट करके देख सकते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

सिनर्स: लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी एक हॉरर फिल्म है। अगर आपको वैम्पायर वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 17 मिनट है। फिल्म के नाम 114 अवॉर्ड्स हैं। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

वन बैटल ऑफ्टर एनअदर: लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म वन बैटल ऑफ्टर एनअदर है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर 499 रुपये में रेंट करके देख सकते हैं।

जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ: लिस्ट में 5वें नंबर पर जंगल एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। वहीं, फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 13 मिनट है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार और जी5 पर देख सकते हैं।

2025 की मोस्ट पॉपुलर फिल्में और आईएमडीबी रेटिंग

फिल्मों के नाम आईएमडीबी रेटिंग सुपरमैन 7.1 वेपन्स 7.5 सिनर्स 7.5 वन बैटल आफ्टर एनअदर 7.9 जुरासिक वर्ल्ड: रीबर्थ 5.9 फ्रैंकस्टिन 7.5 हैप्पी गिलमोर 2 6.1 थंडरबोल्ट्स: द न्यू एवेंजर्स 7.1 मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग 7.2 एफ 1: द मूवी 7.7

फ्रैंकस्टिन: लिस्ट में छठे नंबर पर अमेरिकन क्रिएचर हॉरर फिल्म फ्रैंकस्टिन है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 29 मिनट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

हैप्पी गिलमोर 2: लिस्ट में 7वें नंबर पर अमेरिकी स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म हैप्पी गिलमोर 2 है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 54 मिनट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

थंडरबोल्ट्स: द न्यू एवेंजर्स: लिस्ट में 8वें नंबर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थंडरबोल्ट्स: द न्यू एवेंजर्स है। यह एक सुपरहीरो फिल्म है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग: लिस्ट में 9वें नंबर पर अमेरिकी एक्शन स्पाई फिल्म मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 49 मिनट है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।