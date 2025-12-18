मालती को पीरियड्स में होता है भयंकर दर्द, बोलीं- मुझे एक कंडीशन है, टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं

संक्षेप: बिग बॉस 19 के घर में नजर आईं मालती चाहर ने हाल ही में अपने बचपन के बारे में बात की। उन्होंने कहा 7वें क्लास तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद उनके लिए चीजें बदलीं।

बिग बॉस 19 के घर में नजर आईं मालती चाहर ने हाल ही में अपने बचपन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 7वीं क्लास तक उनका बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई। इसी दौरान मालती ने अपने पीरियड पेन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें पीरियड्स में बहुत भयंकर दर्द होता है। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर में लड़कियों को ये चीज समझ नहीं आती है।

पीरियड्स में मालती को क्यों होता है दर्द सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में मालती चाहर ने कहा कि उन्हें पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उन्हें एडिनोमायोसिस है, ये ऐसी स्थिति होती है जहां पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मालती चाहर ने कहा कि उन्हें इतना दर्द होता था कि वो हर महीने अस्पताल जाती थीं।

मालती बोलीं इसका कोई उपाय नहीं है मालती ने कहा, तो मैं हर महीने अस्पताल जाती थी। एडमिट हो जाती थी। इसका (एडिनोमायोसिस) ना कोई उपाय नहीं है। आपको टेबलेट्स लेनी पड़ती हैं, वो हॉर्मोनल होती हैं। तो वो मैं लेने से बचती हूं क्योंकि उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्लोटिंग हो जाती है या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने लिया था ट्रीटमेंट एक दो महीने के लिए, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं दर्द में ही रहती हूं।"

टीचर्स से पूछती थीं ये सवाल मालती ने आगे कहा कि उन्हेंन याद है जब उन्हें पीरियड्स होना शुरू हुए थे तो वो हर टीचर्स के पास जाकर पूछती थीं कि लड़कों को कुछ नहीं होता है क्या? उन्होंने कहा कि उनके मां-बाप ने कभी लड़का और लड़की में अंतर नहीं किया, लेकिन जब उनके पीरियड्स शुरू हुए तो उनसे कहा जाने लगा कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए होने लगा।