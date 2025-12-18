'मैंने उन्हें साइड हग किया और उन्होंने मेरे लिप्स...' जब डायरेक्टर ने की मालती के साथ घटिया हरकत
Malti Chahar Casting Couch: मालती चाहर ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक उम्रदराज फिल्ममेकर ने उन्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी।
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर हाल ही में बिग बॉस 19 में नजर आई थीं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद मालती चाहर ने घर पर अपनी जर्नी और इंडस्ट्री में अपनी जर्नी को लेकर बात की। मालती चाहर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच को लेकर बात की। मालती ने बताया कि कैसे एक बार एक उम्रदराज फिल्ममेकर ने उन्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी।
कास्टिंग काउच को लेकर क्या बोलीं मालती
सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में कास्टिंग काउच को लेकर मालती ने कहा- हां, कभी-कभी ऐसा हुआ है। मालती ने कहा कि एक दो बार लोगों ने चांस मारा होगा, लेकिन लोग समझ जाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से। लोग यहां बहुत स्मार्ट हैं। वो आपका नेचर जान जाते हैं। एक दो लोगों ने बातें की, एक ने तो बदतमीजी भी की, लेकिन बाकी समझदार निकले, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूं, मेरे पापा एयरफोर्स में रहे हैं तो मेरी बातों में सब झलकता है।
लड़कियों को बताया जिम्मेदार
मालती ने कहा कि इंडस्ट्री में ये सब चीजें जो हो रही हैं फालतू की उसके लिए लड़कियां ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को मान कर चलना चाहिए कि लड़के अपनी पोजिशन और पावर का फायदा उठाएंगे ही। लड़कियों को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।
डायरेक्टर ने की किस करने की कोशिश
इसी बातचीत के दौरन मालती ने बताया कि एक पॉपुलर डायरेक्टर ने उन्हें ऑफिस में किस करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर उनसे मिलती थीं, तो जब काम खत्म हो गया तो मालती ने उन्हें साइड से हग किया, बदले में डायरेक्टर ने उन्हें लिप्स पर किस करने की कोशिश की।
सन्न रह गई थीं मालती चाहर
मालती ने कहा- “मैं सन्न रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ? मैंने उन्हें वहीं चुप करा दिया और फिर कभी नहीं मिली। वो काफी उम्रदराज हैं, मैं उन्हें पिता समान मानती थी। उस घटना ने मुझे सीख दी कि किसी को बाप नहीं मानना है। सबसे बचके रहो। मुझे नहीं लगा था कि उस उम्र का इंसान भी ऐसा कर सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आया था।”