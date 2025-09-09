एक्ट्रेस पर गजरे की वजह से लगा मोटा फाइन, मेलबर्न एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोका और..

Navya Nair Fine: मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर पर मेलबर्न में महंगा गजरा पहनने के लिए फाइन लगा दिया गया। एक्ट्रेस ओणम सेलिब्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थीं।

'गाजा', 'जानकी जाने' और 'नंदनम' जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकीं मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को हाल ही में एयरपोर्ट पर बहुत खूबसूरत गजरे के साथ स्पॉट किया गया। जूड़े में यह यूनिक गजरा लगाए उनकी फ्लाइट के भीतर से भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खबर है कि उन्होंने 1 लाख रुपये कीमत का गजरा पहना हुआ था जिसके चलते मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उन पर मोटा फाइन लगा दिया।

गजरे की वजह से लगा फाइन सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक मेलबर्न एयरपोर्ट के अधिकारियों को जब पता चला कि नव्या नायर ने एक जैस्मिन गजरा पहना हुआ है, और इसकी कीमत एक लाख रुपये है, तो उन्होंने एक्ट्रेस पर 1 लाख 14 हजार रुपये का फाइन लगा दिया। यह घटना नव्या की ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान हुई। नव्या ओणम सेलिब्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थीं।

पोस्ट पर पब्लिक का रिएक्शन वायरल पोस्ट पर लोगों का रिएक्शन गाफी एग्रेसिव है। एक शख्स ने लिखा, "लेकिन इसके लिए पेनाल्टी क्यों?" वहीं एक यूजर ने लिखा- एयरपोर्ट वालों को बस मौका मिल जाए। इसी तरह के तमाम कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट पर लोग कर रहे हैं। बता दें कि नव्या नायर ने दृश्य और दृश्य-2 में भी काम किया है। नव्या की पिछली फिल्म जानकी जाने थी।