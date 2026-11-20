'रामायण' की फंडिंग पर भड़के महाभारत के 'कृष्ण', बोले- रावण को हीरो और राम को... सरकार से की जांच की मांग
टीवी के फेमस शो 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता और पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने भी रणबीर कपूर की 'रामायण' अपना रिएक्शन दिया है।
नितेश तिवारी की 'रामायण' की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नितेश तिवारी निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रह रही है। फिल्म में रणबीर कपूर को राम, साई पल्लवी को माता सीता और यश को रावण के रोल में देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे। फिल्म का रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बना हुआ है। 'रामायण' ने अब तक कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तक को ब्रेक कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ जहां 'रामायण' को लोग काफी पसंद कर रहे हैं वहीं,कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म में दिखाए फैक्ट्स से दिक्कत है। इसी बीच अब टीवी के फेमस शो 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता और पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने भी रणबीर कपूर की 'रामायण' अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं क्या?
'मनी ट्रेल' की जांच करने की अपील
पहले बता दें कि 'रामायण' ट्रेलर रिलीज के बाद नीतीश भारद्वाज ने फिल्म की तारीफ में कुछ लाइनें लिखी थीं। वहीं, अब इस मूवी को देखकर उनका मन और उनके विचार बदल रहे हैं। नीतीश भारद्वाज ने हाल ही में एनडीटीवी को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान नीतीश ने बताया कि उन्हें 'रामायण' एक एजेंडा फिल्म लगती है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से इसकी फंडिंग में 'मनी ट्रेल' की जांच करने की अपील की।
ऑस्कर की भविष्यवाणी से लेकर भारी नाराजगी तक
फिल्म को लेकर भारद्वाज का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। इससे पहले उन्होंने 'रामायण' के ट्रेलर की तारीफ की थी और यहां तक भविष्यवाणी कर दी थी कि यह फिल्म ऑस्कर में 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' का अवॉर्ड जीतेगी। वहीं, अब लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए बताए गए 4,000 करोड़ रुपये के बजट, डायरेक्टर नितेश तिवारी के ट्रैक रिकॉर्ड और ए.आर. रहमान के संगीत पर पूरा भरोसा था। हालांकि, फिल्म रिलीज के साथ ही नीतीश की राय भी पूरी तरह से बदल गई है। बाद के एक बयान में, नीतीश भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से अपनी पिछली सराहना वापस ले ली।
रावण को दिखाया अच्छा और राम को कमजोर
नीतीश भारद्वाज ने लिखा था कि रावण को एक अच्छे राजा के रूप में दिखाया गया, जबकि राम के अवतार के उद्देश्य को कमजोर बना दिया। उन्होंने कहा, "भगवान राम को एक मामूली, सामान्य इंसान बना दिया गया है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है। वह राम नहीं हैं। भगवान राम मर्यादा के बारे में हैं।" उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि फिल्म में राम को अयोध्या से जाते समय रोते हुए दिखाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म इक्ष्वाकु कुल की उस मर्यादा को नहीं दिखा पाती, जिसे इस पंक्ति में पिरोया गया है, "रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।"
रावण के निगेटिव पहलुओं को नहीं दिखाया
उन्होंने रावण के रूप में यश के अभिनय की सबसे कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "रावण के नकारात्मक पहलुओं को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है और जोड़ा कि यह किरदार "किसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता" जैसा लगता है। उन्होंने 'अरण्य कांड' और 'युद्ध कांड' के कुछ ऐसे प्रसंगों का भी जिक्र किया, जिन्हें उनके अनुसार फिल्म में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "कोई भी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता और तर्क दिया कि रावण का पतन उसकी अपनी नकारात्मक खूबियों का ही नतीजा था।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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