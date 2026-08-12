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रणबीर कपूर की रामायण के ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं महाभारत के युधिष्ठिर, बोले- मुश्किल होता है उनकी...

By Sushmeeta Semwal
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रामायण को लेकर महाभारत के युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके गजेंद्र चौहान ने अपना रिएक्शन दिया है। गजेंद्र ने कहा कि वह रामायण के ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हैं।

gajendra chauhan on ramayana
रामायण को लेकर बोले गजेंद्र चौहान

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस ट्रेलर को सेलेब्स ने भी काफी पसंद किया। अब महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके गजेंद्र चौहान ने ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वह इससे इम्प्रेस नहीं हैं।

ट्रेलर से खुश नहीं गजेंद्र

हिंदी रश से बात करते हुए गजेंद्र ने कहा कि वह ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता एक्टर के अपीयरेंस को लेकर नहीं है बल्कि बात यह है कि दर्शकों के लिए किसी मशहूर स्टार की बनी-बनाई छवि को उस माइथोलॉजिकल करेक्टर से अलग करना कितना मुश्किल हो सकता है जिसे वे निभा रहे हैं।

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कैकेयी के सीन से नाखुश गजेंद्र

गजेंद्र बोले, ‘मैंने रामायण का ट्रेलर देखा। पर्सनली मैं आपको बता दूं कि मैं इम्प्रेस नहीं हूं। मैं कैकेयी के सीन से भी इम्प्रेस नहीं हूं जहां वह राम से वनवास की मांग करती हैं। उनकी ड्रेसिंग काफी मॉडर्न थी। उन्होंने मॉडर्न साड़ी पहनाई है उन्हें। गजेंद्र का कहना है कि उस सीन से इमोशनल वजन मिसिंग है।’

पुरानी रामायण का किस्सा बताया

रवि चोपड़ा की रामायण को लेकर वह बोले कि कैकेयी और दशरथ का सीक्वेंस डेढ़ दिन में शूट हुआ था। उनके मुताबिक, यह सीन कहानी में बहुत अहम है क्योंकि यह मंथरा के प्रभाव में आने के बाद कैकेयी के परिवार के इमोशनली रूप से टूट जाने को दिखाता है।

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बॉलीवुड स्टार्स को माइथोलॉजिकल रोल देना चैलेंजिंग

गजेंद्र ने यह भी बताया कि क्यों उन्हें लगता है कि पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स को माइथोलॉजिकल रोल देना कभी चैलेंजिंग हो सकता है खासकर तब जब उनकी स्क्रीन इमेज को उनके निभाए गए किरदारों से अलग करना मुश्किल हो जाता है। वह बोले, ‘स्टार्स की एक इमेज होती है। काफी मुश्किल होता है उनकी स्टार इमेज को माइथोलॉजिकल में एक्सेप्ट करना। अगर आप ऐसे किरदार निभाना चाहते हैं, तो आपकी ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। आपको पब्लिक में ज्यदा एक्सपोज नहीं होना चाहिए।’

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रामायण की बात करें तो इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, सनी देओल ने हनुमान, रवि दुबे ने लक्ष्मण, यश ने रावण का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर भी हैं।

फिल्म की रिलीज की बात करें तो रामायण अब इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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