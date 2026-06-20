Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लता मंगेशकर ने बाथरूम में किया था इस गाने को रिकॉर्ड, रिलीज होते ही रच दिया था इतिहास

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आज हम आपको लता मंगेशकर के एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसके लिए ना सिर्फ उन्हें बल्कि उस फिल्म की हिरोइन को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता था।

लता मंगेशकर ने बाथरूम में किया था इस गाने को रिकॉर्ड, रिलीज होते ही रच दिया था इतिहास

हिंदी सिनेमा में जबरदस्त फिल्मों के साथ-साथ कई ऐसे गाने बने हैं जो सालों तक दर्शकों के दिल में बसे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने वाले हैं जिसे बनाने में करोड़ रुपये खर्च हुए। स्वर कोकिला नाम से पॉपुलर लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज के जादू से सबका दिल जीता है। अब उनके ही एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि उन्होंने इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया था।

कौनसा था वो गाना जो बाथरूम में किया रिकॉर्ड

खैर जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो है प्यार किया तो डरना क्या जो फिल्म मुगल ए आजम का। इस फिल्म को के आसिफ ने डायरेक्ट किया था और इसमें पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे एक्टर्स थे। गाने को लता मंगेशकर ने गाया था। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद थे और लिरिक्स शकील बदायूंनी ने लिखे थे।

ये भी पढ़ें:यशोमती मैया से... इस गाने को लिखने वाले गीतकार को लता मंगेशकर मानती थी अपना पिता

क्यों करना पड़ा था बाथरूम में रिकॉर्ड

दरअसल, इस गाने के लिए ईको चाहिए था। अब उस वक्त ईको के लिए कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होता था तो इसे फिजिकली करना पड़ता था। यही वजह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लता को इस गाने को बाथरूम में रिकॉर्ड करना पड़ा था।

105 बार ट्राय करने के बाद गाने को किया गया पसंद

इस गाने को शकील बंदायूनी ने लिखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को 105 बार एडिट किया गया था लिखते वक्त और जब जाकर इसे पसंद किया गया था। लेकिन सब जानते हैं कि जब यह गाना रिलीज हुआ तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस गाने को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। यहां तक आज भी इतने सालों बाद इस गाने को पसंद किया जाता है।

ये भी पढ़ें:1955 में आए लता मंगेशकर के इस गाने की वजह बढ़ गई थी छातों की बिक्री, आपने पहचाना?

मधुबाला ने झेला था बहुत दर्द

रिपोर्ट्स के मिताबिक इस फिल्म के लिए मधुबाला को 1 लाख रुपये मिले थे जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। हालांकि मधुबाला को इस दौरान आउटफिट्स और जूलरी को लेकर काफी स्ट्रगल करना पड़ता था। मधुबाला की जूलरी काफी हैवी थी और कई दिन तक तो वह खड़ी ही नहीं हो पाती थीं क्योंकि उन भारी चेन को पहनने की वजह से उन्हें चोट लग गई थी।

ये भी पढ़ें:लता मंगेशकर ने गंदा समझ मोहम्मद रफी के इस गाने को किया रिजेक्ट, बाद में हुआ हिट

16 साल में बनी थी मुगल ए आजम

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए थे। वहीं रिपोर्ट्स यह भी है कि जो बैटल वाला सीक्वेंस था यानी युद्ध का, उसके लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 ऊंठ, 4 हजार घोड़े का इस्तेमाल हुआ था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Lata Mangeshkar
लेटेस्ट Entertainment News, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, OTT रिलीज़, वेब सीरीज़ से जुड़ी हर अपडेट के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।