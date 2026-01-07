KSBKBT Spoiler: नोयोना और मिताली को सबक सिखाएगी तुलसी, शांतिनिकेतन में होगी धमाकेदार एंट्री

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तुलसी नोयोना और मिताली को सबक सिखाएगी। मिहिर खुद तुलसी को शांतिनिकेतन लेकर जाएगा। तुलसी अब अपने बच्चों के लिए एक बार फिर मिहिर के साथ रहेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अबतक का सबके बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। जो तुलसी 6 साल पहले मिहिर और अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी, वो एक बार फिर शांतिनिकेतन लौटेगी। तुलसी को जैसे ही ऋतिक के मानसिक तनाव के बारे में पता चलेगा, वो मिहिर पर बरसेगी। अपने बच्चों के लिए ही एक बार फिर तुलसी शांतिनिकेतन आएगी और नोयोना और मिताली को सबक सिखाएगी।

मिहिर से तुलसी के सवाल ऋतिक इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो अपनी नस काट लेता है। तुलसी उसे अस्पताल लेकर जाती है और फिर वहां मिहिर और बाकी सब लोग पहुंचते।ऋतिक की हालत देखकर तुलसी मिहिर पर गुस्सा हो जाएगी। वो मिहिर से पूछेगी कि क्यों उसने ऋतिक की शादी मिताली से करवाई? मिहिर के पास किसी भी चीज का जवाब नहीं होगा।

रणविजय, नोयोना और मिताली को लगेगा झटका तुलसी को ऋतिक के बारे में पता चलने के साथ-साथ ये भी पता चलता है कि रणविजय कैसे वीरानी बिजनेस को बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। वो रणविजय की बात सुन लेती है। रणविजय वीरानी के सारे शेयर खरीदने की बात करता है। तुलसी को ये बात सुनकर चिंता हो जाती है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शांतिनिकेतन में तुलसी के आने से रणविजय, मिताली और नोयोना को झटका लगेगा।