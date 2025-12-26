KSBKBT: मिताली की हरकत पर ऋतिक को आया गुस्सा, तुलसी ने अनजाने में की मदद

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी एक दूसरे के पास हैं, लेकिन अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं। वहीं, अनजाने में तुलसी अपने बेटे ऋतिक के दुख के समय में उसका साथ देती है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी एक ही मंदिर में मौजूद हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। मिहिर बिना तुलसी से मिले ही वहां से चला जाता है। मिहिर के बाद ऋतिक वहां आता है। ऋतिक की अनजाने में तुलसी मदद करती है। ऋतिक को अपनी मां के हाथों के लड्डू खाने को भी मिलते हैं। ऋतिक वो लड्डू को खाते ही तुलसी को याद करता है।

अनजाने में ऋतिक की मदद करेगी तुलसी ऋतिक और मिताली की शादी हो गई है, लेकिन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। दोनों एक दूसरे को खरीखोटी सुनाते हैं। मिताली की हरकत पर भड़क कर ऋतिक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वो अपनी लाइफ को कोसने लगता है। ऐसे में तुलसी अनजाने में अपने बेटे की मदद करती है।

मिहिर और वैष्णवी की मुलाकात दरअसल, मिताली मंदिर से वैष्णवी की डिजाइनिंग बुक उठा लेती है। बुक गायब होने के बाद वैष्णवी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो मिहिर से भी बुक के बारे में पूछताछ करती है। मिहिर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि घर जाकर वो अपने बच्चों से किताब के बारे में पूछेगा। वो उसके घर पर किताब के बारे में पता करने के लिए आ सकती है।