Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update Mitali action fumes hrithik tulsi unknowingly help her son star plus
KSBKBT: मिताली की हरकत पर ऋतिक को आया गुस्सा, तुलसी ने अनजाने में की मदद

KSBKBT: मिताली की हरकत पर ऋतिक को आया गुस्सा, तुलसी ने अनजाने में की मदद

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी एक दूसरे के पास हैं, लेकिन अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं। वहीं, अनजाने में तुलसी अपने बेटे ऋतिक के दुख के समय में उसका साथ देती है। 

Dec 26, 2025 03:12 pm IST
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी एक ही मंदिर में मौजूद हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। मिहिर बिना तुलसी से मिले ही वहां से चला जाता है। मिहिर के बाद ऋतिक वहां आता है। ऋतिक की अनजाने में तुलसी मदद करती है। ऋतिक को अपनी मां के हाथों के लड्डू खाने को भी मिलते हैं। ऋतिक वो लड्डू को खाते ही तुलसी को याद करता है।

अनजाने में ऋतिक की मदद करेगी तुलसी

ऋतिक और मिताली की शादी हो गई है, लेकिन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। दोनों एक दूसरे को खरीखोटी सुनाते हैं। मिताली की हरकत पर भड़क कर ऋतिक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वो अपनी लाइफ को कोसने लगता है। ऐसे में तुलसी अनजाने में अपने बेटे की मदद करती है।

मिहिर और वैष्णवी की मुलाकात

दरअसल, मिताली मंदिर से वैष्णवी की डिजाइनिंग बुक उठा लेती है। बुक गायब होने के बाद वैष्णवी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो मिहिर से भी बुक के बारे में पूछताछ करती है। मिहिर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि घर जाकर वो अपने बच्चों से किताब के बारे में पूछेगा। वो उसके घर पर किताब के बारे में पता करने के लिए आ सकती है।

मिताली की हरकत पर ऋतिक को आया गुस्सा

वहीं, ऋतिक को जैसे ही पता चलता है कि मिताली ने चोरी जैसी हरकत की है। वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कार से उतरकर मंदर चला जाता है। वहां, मंदिर में वो अपनी लाइफ को कोस रहा होता है कि तभी तुलसी के परिवार की एक लड़की ऋतिक को देखती है और फिर तुलसी को उस बारे में बताती है। तुलसी अनजाने में ऋतिक के लिए लड्डू भिजवाती है। ऋतिक जैसे ही लड्डू खाता है, वैसे ही उसे तुलसी की याद आ जाती है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2
