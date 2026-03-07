Hindustan Hindi News
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में खत्म हुई नोयोना की कहानी, शो को कहेंगी अलविदा?

Mar 07, 2026 03:29 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना का ट्रैक अब खत्म होने वाला है। मिहिर नोयोना को अपने घर से निकाल चुका है। नोयोना की बहन को पता चला है कि उसको ब्लड कैंसर था। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अब नोयोना का ट्रैक खत्म होने वाला है। नोयोना को खतरनाक बीमारी हो गई है। नोयोना की बहन को डॉक्टर्स ने बताया है कि नोयोना को ब्लड कैंसर है और उसका इलाज होना है। वहीं, नोयोना के जाने के बाद तुलसी की शांतिनिकेतन में वापसी होगी।

मुन्नी ने तुलसी को फोन करके ऋतिक के बारे में बताया

मुन्नी ने तुलसी को फोन करके बताया है कि ऋतिक मिताली से रिश्ता खत्म करना चाहता है। तुलसी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मिताली और ऋतिक को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए।

मिताली से बात करेगा मिहिर, ऋतिक से बात करेगी तुलसी

मुन्नी से बात करके तुलसी मिहिर के पास बात करने जाती है। वो मिहिर को बताती है कि ऋतिक मिताली से रिश्ता तोड़ना चाहता है। मिहिर को बताते हुए तुलसी सोच में पड़ जाती है कि उनके सभी बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं। मिहिर तुलसी से पूछता है कि क्या वो एक खराब पेरेंट्स हैं। इसके बाद तुलसी कहती है कि वो कुछ भी करे, लेकिन अपने बच्चों के जीवन को खराब होने नहीं देगी। तुलसी मिहिर से मिताली से बात करने के लिए कहेगी। वहीं, वो खुद ऋतिक से बात करने का फैसला करेगी।

शांतिनिकेतन में बच्चों के लिए होगी तुलसी की वापसी

तुलसी अभी तक शांतिनिकेतन आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब अपने बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए तुलसी की शांतिनिकेतन में वापसी करेगी। तुलसी की वापसी से वीरानी हाउस में क्या-क्या बदलाव आएगा ये देखना दिलचस्प होगा।

नोयोना ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 परिवार के साथ नोयोना की तस्वीर

नोयोना का ट्रैक खत्म होने की खबरों के बीच नोयोना का किरदार निभाने वाली बरखा बिष्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की कास्ट के साथ तस्वीरें शेयर की हैं और शो के सदस्यों को परिवार बताया है।

नोयोना को मिस करेंगे फैंस, कमेंट्स सेक्शन में लुटाया एक्ट्रेस पर प्यार

बरखा बिष्ट ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- परिवार…हमारे शो को प्यार देने के लिए धन्यवाद…ब्लेस्ड हूं। फैंस ने नोयोना के पोस्ट पर लिखा है कि वो उन्हें शो में मिस करेंगे। एक यूजर ने लिखा- नोयोना का किरदार आपने बहुत बखूबी निभाया है। एक ने लिखा- आप क्योंकि में बहुत प्यारी लगी हैं। आपका लुक बहुत शानदार था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
