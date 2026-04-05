नोयोना ने मिहिर के लिए एक बार फिर चली घटिया चाल, तुलसी कैसे करेगी उसे एक्सपोज?
KSBKBT 2 Written Update: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में सामने आ गया है कि नोयोना तुलसी से बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। नोयोना ने तुलसी से ब्लड कैंसर के बारे में झूठ बोला है ताकि वो मिहिर से शादी कर सके।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शांतिनिकेतन में मिहिर और नोयोना की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तुलसी ने नोयोना की हालत देखते हुए मिहिर और नोयोना की शादी का फैसला लिया है। हालांकि, सामने आ गया है कि मिहिर से शादी करने के लिए नोयोना ने ब्लड कैंसर वाला झूठ बोला है। उसे ब्लड कैंसर नहीं है और वो सिर्फ तुलसी को बेवकूफ बना रही है।
नोयोना ने तुलसी से बोला बड़ा झूठ
बीते एपिसोड में देखने को मिला कि नोयोना खास रही होती है कि तभी मुन्नी वहां आ जाती है। वो नोयोना से पूछती है कि उसकी नर्स कहां है। नोयोना कहती है कि वो वॉशरूम में है। इसके बाद मुन्नी उसे दवाई देती है। मुन्नी उसे दवाई देकर वहां से चली जाती है, मुन्नी के जाते ही नोयोना वो दवाइयां मुंह से बाहर निकालती है और कहती है कि जब उसे ब्लड कैंसर नहीं है तो वो दवाइयां क्यों खाए।
मिहिर से शादी के लिए नोयोना ने तुलसी को अपने प्लान में फंसाया
नोयोना वो दवाइयां बाहर फेंक देती है। फिर वो सोचती है कि कैसे उसने ये ब्लड कैंसर का झूठ बोला। कैसे उसने तुलसी को अपने प्लान में फंसाया। कैसे सिर्फ मिहिर से शादी करने के लिए उसने तुलसी को कहा कि उसे ब्लड कैंसर है। नोयोना की बहन को भी पता है कि उसने झूठ बोला है। नोयोना कहती है कि वो अब मिहिर के साथ शादी करके अपना जीवन बिताएगी।
नोयोना को कौन कर रहा है ब्लैकमेल
नोयोना के लिए ये झूठ बोलना इतना आसान नहीं होगा। नोयोना जब अपनी बहन से बात कर रही होती है कि तभी उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो शख्स उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने ब्लड कैंसर का झूठ बोला है। नोयोना ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो उस शख्स से पूछती है कि उसे क्या चाहिए।
क्या नोयोना को एक्सपोज करेगी तुलसी?
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी के सामने भी नोयोना का ये सच सामने आएगा? क्या नोयोना और मिहिर की शादी से पहले तुलसी सच जान पाएगी और क्या वो नोयोना को पूरे परिवार के सामने एक्सपोज करेगी?
नोयोना और मिहिर की टेंशन वाली शादी के बीच शांतिनिकेतन में एक लव स्टोरी बढ़ रही है। पार्थ और वैष्णवी एक दूसरे को पसंद करते हैं। पार्थ वैष्णवी से अपने प्यार का इजहार करता है। जल्द ही सीरियल में आपको पार्थ और वैष्णवी की शादी भी देखने को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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