KSBKBT Spoiler: शादी वाले दिन घर से बाहर जाएगी तुलसी, हेमंत ने की भाभी की मदद

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि विरेन को फंसाने के लिए वृंदा की मां तुलसी के घर पहुंच जाती है। हालांकि, तुलसी की जगह वो मिहिर से मिलती है और मिहिर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:43 PM
स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज दिलचस्प मोड़ आते हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि वृंदा की मां तुलसी के घर पहुंचती है। वृंदा की मां वहां पहुंचकर मिहिर से मुलाकात करती हैं। वो मिहिर से कहती हैं कि उनके पास वो पेन ड्राइव है जिसमें विरेन के खिलाफ सबूत हैं। वो इस पेन ड्राइव के बदले मिहिर से 10 लाख की मांग करती है। मिहिर उनकी बातों में नहीं आता है और उन्हें घर से जाने के लिए कहता है।

हेमंत ने तुलसी को दिए 10 लाख रुपये

मिहिर और वृंदा की मां की बातें तुलसी सुन लेती है। इसके बाद, वो हेमंत से मदद मांगती है। वो हेमंत को बताती है कि 10 लाख के बदले उसे वो पेन ड्राइव मिल सकती है जिसमें विरेन के खिलाफ सबूत है। अपनी भाभी की बात सुनकर हेमंत उनके लिए 10 लाख रुपये का इंतजाम करता है।

शादी वाले दिन घर से गायब होगी तुलसी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी परी की शादी वाले दिन घर से निकल कर वृंदा के घर पहुंचेगी। वो वहां पर उसकी मां को पैसे देगी और उसके बदले उनसे वो पेन ड्राइव लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुलसी विरेन के खिलाफ वो सबूत पुलिस को देगी?

शो में नोएना की एंट्री तुलसी के जीवन में नया तूफान ला सकती है। शादी वाले दिन नोएना तुलसी को चैलेंज करती है। वो तुलसी से कहती है वो आसानी से हार नहीं मानती है। वहीं, तुलसी की तरफदारी करते हुए मिहिर कहता है कि तुलसी को हराना भी आसान नहीं है।

