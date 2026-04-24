करण घरवालों से छिपा रहा कौन सा सच? शांतिनिकेतन में आनेवाली है कौन सी नई मुसीबत
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी करण का सच पता लगाएगी। तुलसी को समझ नहीं आ रहा है कि करण उससे झूठ क्यों बोल रहा है। तुलसी नंदिनी से वादा करती है कि इस लड़ाई में वो अपने बेटे का नहीं बल्कि बहू का साथ देगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। अब करण का झूठ शांतिनिकेतन में एक बड़ा तूफान लाने वाला है। गौतम की भेजी हुई तस्वीरों के बाद तुलसी को साफ हो गया है कि करण उससे झूठ बोल रहा है। तुलसी को इस बात पर हैरानी है कि करण ने बा की झूठी कसम खाई है। तुलसी नंदिनी के पास जाती है और उसे वो तस्वीर दिखाती है जो उसे गौतम ने भेजी है। तस्वीर देखने के बाद नंदिनी कहती है कि साफ हो गया है कि करण उससे झूठ बोल रहा है।
तुलसी ने नंदिनी को दिखाई करण की तस्वीर
तुलसी नंदिनी को वादा करती है कि अगर करण गलत होगा तो उसका साथ ना देकर अपनी बहू का साथ देगी। इस बात पर नंदिनी तुलसी को कहती है कि उसे तो कभी करण गलत लगता ही नहीं है। वो कहती है कि अगर करण गलत भी होगा तो वो कभी ये बात मानेगी ही नहीं। तुलसी नंदिनी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो नंदिनी से कहती है कि इस लड़ाई में वो करण नहीं बल्कि उसका साथ देगी।
तुलसी लगाएगी सच का पता
इस बीच करण उस औरत से मिलने जाता है जिससे वो पहले मिलने गया था। वहां, उस घर में करण और उस औरत की शादी की तस्वीर रखी होती है। ये शादी की तस्वीर शांतिनिकेतन में बड़ा तूफान लाने वाली है। इधर करण एक बार फिर अपने घर से डिनर के लिए उस औरत के पास जा रहा होता है। तुलसी उसे जाता हुआ देख लेती है। तुलसी सोचती है कि करण कहीं उसी औरत के पास तो नहीं जा रहा है।
परी से मिहिर ने की शादी की बात
इधर मिहिर ने परी से शादी को लेकर बात की है। मिहिर ने परी को समझाया है कि उसे गरिमा के लिए शादी करनी चाहिए। परी ने मिहिर की बात सुन तो ली है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दिया है। मिहिर और पूरा परिवार चाहता है कि परी आर्यन से शादी के लिए तैयार हो जाए।
शो में नए किरदार की होने वाली है एंट्री
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब करण के झूठ से पर्दा उठेगा, उस वक्त तुलसी के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आएगा। नए प्रोमो में देखने को मिला कि शो में एक नए शख्स की एंट्री होने वाली है। ये एंट्री अंश गुजराल के बेटे की हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना