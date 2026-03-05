क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में क्यों हुई गुड टच बैड टच की बात? एकता कपूर ने बताया
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हाल ही के एपिसोड में गुड टच और बैड टच को लेकर बात हुई थी। अब एकता कपूर ने बताया है कि क्यों शो में गुड टच औ बैड टच के बारे में बात की गई।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के हाल ही के एक एपिसोड में स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी को परी और अंगद की बेटी को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते देखा गया था। उस एपिसोड के बाद शो की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि शो में गुड टच और बैड टच के बारे में बात की गई है। अब एकता कपूर ने बताया है कि शो में क्यों इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात की गई।
जब शो में हुई गुड टच बैड टच की बात
शो की स्टोरीलाइन जहां गरिमा का किडनैप हो जाता है उस एपिसोड में तुलसी को शो की दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट गरिमा (किरदार का नाम) और माधवी (किरदार का नाम) को गुड टच और बैड टच के बारे में बताती हैं।
एकता कपूर ने बताया शो में क्यों दिखाया वो मुद्दा
एकता कपूर से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जब तुलसी जैसा किरदार शो में इस बारे में बात करता है तो शो देख रहे दर्शकों को भी बढ़ावा मिलता है घर पर इन मुद्दों पर बात करने के लिए।
दूसरे पेरेंट्स को मिलता है ऐसे मुद्दों पर बात करने का साहस
इंडिया फोर्म्स से खास बातचीत में एकता कपूर ने कहा, "क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के साथ हम समझते हैं दर्शकों ने वीरानी परिवार पर जो भरोसा जताया है, उसके साथ वास्तविकता को दर्शाने की गहरी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। गुड टच बैड टच के इर्द-गिर्द गरिमा का ट्रैक दिखाना सिर्फ एक कहानी का चुनाव नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही चुप्पी को तोड़ना था। जब तुलसी देशभर के घरों में शारीरिक सीमाओं के बारे में बात करती है, तो यह बाकी पेरेंट्स को भी घर पर इसी तरह की बातचीत शुरू करने का साहस देती है।”
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की करेंट स्टोरीलाइन
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की करेंट स्टोरीलाइन की बात करें तो अब जल्द ही नोयोना शांतिनिकेतन से बाहर होगी। मिहिर के सामने नोयोना का सच सामने आ गया है। मिहिर अब तुलसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुलसी शांतिनिकेतन में वापसी करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।
