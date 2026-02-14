मामा गोविंदा पर लगे चीटिंग के आरोप पर बोले कृष्णा; सुनीता मामी को पूरा हक है बोलने का
लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रहे कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा पर लगे चीटिंग के आरोपों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वो सुनीता और गोविंदा का पर्सनल मामला है। इसमें कोई क्या बोल सकता है।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ वक्त से चर्चा में हैं। सुनीता आहूजा ने पति पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं। वहीं, गोविंदा ने भी अपनी सफाई दी है। मामा गोविंदा पर चीटिंग के आरोपों को लेकर भांजे कृष्णा से सवाल किया गया। इस बारे में बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि वो सुनीता और गोविंदा का पर्सनल मामला है। इसमें कोई क्या बोल सकता है।
मामा गोविंदा को लेकर कृष्णा से हुआ सवाल
टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में कृष्णा ने कहा कि सुनीता मामा को अधिकार है बोलने का। वो उनकी पत्नी हैं।साथ ही, कृष्णा ने कहा कि पति-पत्नी के बीच कोई क्या ही बोल सकता है।ये उनका पर्सनल मामला है।
मामा पर लग रहे आरोपों पर क्या बोले कृष्णा?
कृष्णा ने कहा, “सुनीता मामा का पूरा हक है बोलने का, वो उनकी पत्नी हैं। इसमें कोई क्या बोल सकता है? पति-पत्नी के बीच, ये उनका पर्सनल मामला है। वो उनकी पत्नी हैं, और गोविंदा हमारे लिजेंड। उनका हक है कि वो अपनी बात रख सकें। मैं उन दोनों के बीच किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहता।”
कृष्णा ने आगे कहा, “मैं परिवार का बंदा हूं और मैं उन दोनों का सम्मान और चिंता करता हूं। मैं मीडिया में कुछ चीजें देखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें से कितना सही है। अगर वो दुखी महसूस कर रही हैं, तो उनका पूरा हक है उस तरह महसूस करना। वो पूरी तरह उनका हक है।”
लाफ्टर शेफ्स की कास्ट को लेकर क्या बोले कृष्णा अभिषेक?
कृष्णा अभिषेक की बात करें तो इन दिनों कलर्स टीवी के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रहे हैं। कृष्णा ने लाफ्टर शेफ्स को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि लाफ्टर शेफ्स की पूरी कास्ट उन्हें भाई की तरह ट्रीट करती है। आज तक किसी ने मुझसे बुरी तरह बात नहीं की। कभी-कभी मेरा मजाक, उन्हें तंग करना बुरा महसूस कराता है, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। वो भले ही क्रिएटिव टीम से शिकायत करें, लेकिन मुझसे कभी नहीं की। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं।
