KWK 9: शाहरुख-सुहाना होंगे कॉफी विद करण के आखिरी मेहमान, करण जौहर के बच्चे भी करेंगे डेब्यू?
करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीसज 9 के आखिरी एपिसोड में शाहरुख खान एंट्री लेने वाले हैं। खास बात ये है कि उनके साथ करण जौहर के दिल के सबसे करीब दो लोग डेब्यू करने वाले हैं। पहचानिए-
करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 9 का आखिरी एपिसोड खास होने वाला है। लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि करण के शो के आखिरी सीजन में शाहरुख खान दिख सकते हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख आखिरी सीजन के आखिरी एपिसोड में नजर आने वाले हैं। खास बात ये है कि इस बार करण के परिवार से भी दो खास लोग काउच पर दिखेंगे। साथ ही शाहरुख खान की बेटी सुहाना भी एपिसोड में अपनी फिल्म ‘किंग’ का प्रमोशन करती नजर आ सकती हैं। ये पहला मौका होगा जब सुहाना किसी टॉक शो का हिस्सा होंगी।
कॉफी विद करण के आखिरी मेहमान होंगे शाहरुख खान
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के कॉफी विद करण के के आखिरी एपिसोड में नजर आएंगे। खास बात ये है कि उनके साथ करण जौहर के दोनों बच्चे रूही और यश पहली बार किसी स्क्रीन पर दिखेंगे। ये उनका डिजिटल डेब्यू होगा। दोनों बच्चे शाहरुख खान के साथ कॉफी काउच पर बैठे नजर आ सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि शाहरुख इस समय अपनी फिल्म 'किंग' के काम में बिजी चल रहे हैं तो वो पूरे एपिसोड में नहीं दिखेंगे। उनकी बेटी सुहाना खान भी इस एपिसोड का हिस्सा हो सकती हैं। सुहाना अपनी फिल्म 'किंग' के प्रमोशन के लिए शो पर दिख सकती हैं। पोर्टल ने ये जानकारी दी है कि कॉफी विद करण के इस आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है।
शाहरुख खान थे कॉफी विद करण के पहले मेहमान
करण जौहर ने साला 2004 में कॉफी विद करण की शुरुआत की थी। उनके पहले मेहमान शाहरुख खान और काजोल थे। अब साल 2026 में ये शो बंद होने वाला है। और उनके आखिरी मेहमान भी शाहरुख खान होंगे। ये एपिसोड खास होने वाला है जिसका ऑडियंस इंतजार कर रही है।
कॉफी विद करण के शो पर आने वाले ये मेहमान
इस शो के आने वाले एपिसोड की बात करें तो सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ गेस्ट बनकर आने वाली हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट इस शो का हिस्सा बनेंगी। करण के शो के इस आखिरी सीजन में उनके बचपन की दोस्त ट्विंकल खन्ना अपनी मां और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ शो का हिस्सा बनी दिखेंगी।
करण जौहर के शो पर दिखेंगी अनन्या पांडे
करण जौहर के शो कॉफी विद करण के अब तक 5 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस आखिरी सीजन की शुरुआत करण ने सलमान खान के साथ वाले एपिसोड से की थी। करिश्मा कपूर बतौर गेस्ट शो पर आई थीं। फिर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का एपिसोड खूब वायरल हुआ। पिछले एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की जोड़ी पहुंची थीं। अब नए एपिसोड का इंतजार हो रहा है जिसमें अनन्या पांडे, अनन्या बिरला और शनाया कपूर दिखेंगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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