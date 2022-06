केके मंगलवार को कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कॉलेज की ओर से केके, दक्षिण कोलकाता के 'नजरुल मंच' पर परफॉर्म कर रहे थे और अपने इस कंसर्ट को पूरा करने के बाद केके की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि केके के इस आखिरी कंसर्ट के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैन्स केके को याद करते हुए एक सच्चा रॉकस्टार बता रहे हैं।







#KK #KKPassesAway #KKLIVE #KKsinger #KKforever #KKPassedAway #kkdeath #RIPKK True Artist he’s holding his breat till finish the concert 🥺😢💔🙏we love you forever .❤️🥺 miss you so much. pic.twitter.com/YnUBrKKFF3