तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, किशोर कुमार के इस दर्दभरे गाने को जब कर दिया गया था बैन
किशोर कुमार जिनकी आवाज के सभी दीवाने थे, उनका एक गाना जो काफी दर्दभरा था, उसे बैन कर दिया गया था। आज भी यह गाना जब कोई सुनता है तो उसके लिरिक्स दिल को छू लेते हैं।
किशोर कुमार वैसे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। किशोर कुमार उन सिंगर्स में से एक थे जो पार्टी-पैप्पी गानों से लेकर सैड और रोमांटिक गानें भी गाते थे। उनकी जादुई आवाज के सभी फैन थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक ऐसा गाना था जो कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। इसके पीछे की वजह जान आप भी हैरान हो जाएंगे।
कौनसा है वो हिट गाना
आपने यह गाना तो सुना होगा ही तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इस गाने को किशोर कुमार ने लता मंगेशकर के साथ गाया था। वहीं आर डी बर्मन ने म्यूजिक डायरेक्ट किया था। गुलजार ने लिरिक्स लिखे थे और गाने में संजीव कुमार, सुचित्रा सेन थे जो फिल्म आंधी का था।
क्यों किया गाना बैन
अब कहा जाता है कि जब यह फिल्म आ रही थी तो ऐसी अफवाह आई कि इस फिल्म की कहानी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित थी, इसी वजह से फिल्म को बैन कर दिया गया और इसके गानें भी रेडियो पर नहीं बजते थे, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद फिर यह बैन हटाया गया और फिल्म भी थिएटर्स में चलने लगी और गाना भी फैंस के लिए वापस आ गया।
एक और रिपोर्ट थी वायरल
वैसे एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के प्रचारक और तब रहे सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार को मैसेज दिया था कि वह इंदिरा गांधी के लिए एक गाना गाएं, लेकिन किशोर ने मना कर दिया। किशोर के ऐसा करने से इंदिरा गांधी और सरकार को काफी गुस्सा आया।
किशोर कुमार थे अपनी मर्जी के मालिक
रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोर को फिर बैन कर दिया गया। उनके गानें दूरदर्शन और रेडियो पर नहीं चलाए गए। इतना ही नहीं किशोर कुमार ने यह तक कहा था कि कोई उनसे वो नहीं करवा सकता जो वह करना ना चाहें। मैं किसी और की मर्जी से नहीं चल सकता हूं।
पहले बंगाली दुर्गा पूजा के लिए तैयार की थी धुन
वैसे कहा तो यह भी जाता है कि इस गाने की धुन वैसे आर डी बर्मन ने एक बंगाली दुर्गा पूजा एल्बम के लिए तैयार किया था। उस गाने के लिरिक्स थे जेते जेते पथे होली देरी। पंचम दा ने इस गाने को गाया था जो गुलजार साहब को काफी पसंद आई और फिर उन्होंने इस गाने को आंधी फिल्म में लेने का फैसला किया।
खैर किशोर कुमार के बारे में बता दें कि वह शानदार सिंगर के साथ-साथ एक टैलेंटेड एक्टर भी थे। उन्होंने अपनी जादुई आवाज और टैलेंट से 4 दशक तक म्यूजिक इंडस्ट्री में राज किया।
किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 58 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें