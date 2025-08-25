Khichdis Himanshu actor JD Majethia reached Shahrukh's house without informing him read what happened शाहरुख के घर बिना बताए पहुंच गए थे ‘खिचड़ी’ के हिमांशु एक्टर जेडी मजीठिया, उसके बाद जो हुआ वो कभी नहीं भुला पाए, Entertainment Hindi News - Hindustan
शाहरुख के घर बिना बताए पहुंच गए थे ‘खिचड़ी’ के हिमांशु एक्टर जेडी मजीठिया, उसके बाद जो हुआ वो कभी नहीं भुला पाए

खिचड़ी में हिमांशु का किरदार निभाने वाले एक्टर जेडी बिना बताए शाहरुख खान के घर जा पहुंचे थे। एक्टर ने बताया उसके बाद जो हुआ वो कभी उसे नहीं भुला सकते।

Mon, 25 Aug 2025 08:53 AM
टीवी शो और फिल्म ‘खिचड़ी’ में हिमांशु के किरदार से मशहूर हुए एक्टर जेडी मजीठिया को पसंद किया गया है। जेडी एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं। लें खिचड़ी में उनका किरदार सबसे खास और यादगार है। जेडी फिल्म एक्टर्स के साथ भी अच्छा रिश्ता रखते हैं। जेडी ने हाल में बताया कि एक बार वो बिना बताए और बुलाए इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान के घर पहुंच गए थे। फिर जो हुआ उसे वो कभी नहीं भुला सके।

शाहरुख के घर जा पहुंचे थे जेडी

हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में जेडी। किंग शाहरुख खान के घर बिना बताए पहुंच जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मैंने उनके साथ कुछ बहुत गलत किया। एक दिन, हम बिना बताए उनके घर पहुँच गए। यह अच्छा नहीं था, हालांकि उस समय मुझे समझ नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा खुश, उत्साहित था। मुझे लगा कि शायद वह बाहर देख लेंगे। जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में हमारी बहुत मदद की। मैं हमेशा 'सर' शाहरुख खान का कर्जदार रहूंगा। वह बहुत सज्जन इंसान हैं।"

फराह खान से दोस्ती

जेडी ने आगे फराह खान के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच की दोस्ती उनके कॉलेज के दिनों की है। वो हमेशा उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रही हैं। उन्होंने फिल्म खिचड़ी में भी कैमियो किया था। जेडी ने कहा, "फराह कॉलेज के दिनों से मेरी दोस्त रही हैं। वह बहुत अच्छी इंसान हैं। वो दोस्तों की दोस्त हैं। वह सफलता को अपने सिर पर नहीं लेतीं।" जेडी ने फराह के यूट्यूब व्लॉग की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फराह ने दूसरों को ऊपर उठने में मदद की है जैसे वो अब अपने कुक दिलीप को आगे ले जा रही हैं।

