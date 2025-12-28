कसौटी...की कोमोलिका के लिए इस मशहूर सिंगर ने गाया था ‘निका…’ नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

संक्षेप: टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका का किरदार मशहूर हुआ था। कोमोलिका जब स्क्रीन पर आती थीं तो बैकग्राउंड में निका…बजता था, क्या आप जानते हैं ये निका…किस पॉपुलर सिंगर ने गाया था?

साल 2001 में एकता कपूर के सीरियल्स का राज रहा है। इसी समय पर श्वेता तिवारी का सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' धूम मचा रहा था। कई सालों तक इस सीरियल के किरदारों ने ऑडियंस को एंटरटेन किया। लगभग सभी किरदार मशहूर हुए। लेकिन कोमोलिका के किरदार में नजर आई उर्वशी ढोलकिया छा गई थीं। उर्वशी का ये किरदार, उनका स्टाइल, ब्लाउज और बिंदी का डिज़ाइन ट्रेंड बन गया था। इसके साथ ही जब वो स्क्रीन पर आती थीं तो बैकग्राउंड में एक धुन के साथ ‘निका…’ सुनाई देता था। क्या आप जानते हैं कि ये ‘निका…’ किस सिंगर ने गाया था?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिंगर का नाम जानकर आप हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर शायद थोड़ा हैरान हो जाए कि कोमोलिका के लिए सिर्फ ‘निका…’ गाने वाली देश की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक है। इन दिनों देश में अपने कॉन्सर्ट के लिए मशहूर हो रही सुनिधि चौहान ही वो सिंगर हैं। सुनिधि ने हाल में बताया कि उन्हें पता नहीं था कि कसौटी जिंदगी के लिए जो ‘निका…’ गाया था वो असल में इतना मशहूर है। जब ऑडियंस में बैठे लोगों को पता चलता है कि वो सिंगर सुनिधि तो सभी हैरान हो जाते हैं।

सुपरहिट थे सभी किरदार बता दें, कसौटी जिंदगी की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। ये सीरियल 1423 एपिसोड पूरे करने के बाद साल 2008 में खत्म हो गया था। इस सीरियल के सभी किरदार प्रेरणा, अनुराग, मिस्टर बजाज, स्नेहा, अपर्णा ये सभी मशहूर हुए थे। आज तक इन्हीं किरदारों की वजह से इन एक्टर्स को पहचाना जाता है।