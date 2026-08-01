ऋतिक रोशन पर कंगना रनौत का वार, सबा आजाद का लिया नाम, बोलीं- अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करो
ऋतिक रोशन ने हाल ही में सॉरी ऋतिक वाले ट्रेंड पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब कंगना रनौत ने एक्टर की इस प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने पोस्ट में सबा आजाद का नाम लिया। इसी के साथ उन्होंने लिखा- अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करो।
कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से विवादों में फंस गई हैं। कंगना के इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर ‘सॉरी ऋतिक’ ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड पर ऋतिक रोशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, ऋतिक की प्रतिक्रिया कंगना रनौत को पसंद नहीं आई है और उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए लिखा- अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करो।
कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर साधा निशाना
कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक खबर शेयर की है जिसमें ये जानकारी दी गई थी ऋतिक रोशन ने उनसे माफी मांगने वाले ट्रेंड पर रिएक्ट किया। इस खबर को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि आपको शोभा नहीं देता है किसी महिला को इस तरह चिढ़ाना।
कंगना ने लिया ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड का नाम?
कंगना ने लिखा- प्रिय ऋतिक, मैं खुश हूं कि आपको अपना परफेक्ट मैच, सबा आजाद मिल गई हैं। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप किसी महिला को इस तरह चिढ़ाएं।
कंगना की ऋतिक को सलाह- आग में घी डालना बंद करें
कंगना ने आगे लिखा- इसके बदले आपको उन लोगों की निंदा करनी चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए जो आपका नाम लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं। आग में घी डालना और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद कीजिए। आशा करती हूं कि आप समझदारी से काम लें और ऐसे बेवजह के कमेंट्स करना बंद करें।
क्या बोले थे ऋतिक रोशन?
दरअसल, एक यूजर ने पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया को ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए। इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा था- मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए 'A' का साथ देना क्योंकि अब आपको 'B' पसंद नहीं है, हमारे समाज की एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब इसका संदर्भ ठीक होगा, और फैक्ट्स पर आधारित होगा। वो सही होगा। लेकिन फिर, अब किसे फर्क पड़ता है, है ना?
कैसे शुरू हुआ था सॉरी ऋतिक ट्रेंड?
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि कंगना रनौत उनके पीछे इसलिए पड़ी हैं क्योंकि वो शायद ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। सौरव दास का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना