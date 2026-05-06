कंगना रनौत ने नई फिल्म का किया ऐलान, दिलजीत दोसांझ से होगी बॉक्स ऑफिस टक्कर
कंगना रनौत ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। उनकी नई फिल्म की टक्कर दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म मैं वापस आउंगा से होगी। दोनों फिल्में 12 जनू को रिलीज होंगी।
कंगना रनौत ने अपने नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। उनकी नई फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता। कंगना रनौत ने फिल्म के ऐलान के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है। कंगना रनौत की फिल्म 12 जून को रिलीज होगी। कंगना रनौत की इस फिल्म की टक्कर दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म मैं वापस आउंगा से होगी। इस फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है।
12 जून को रिलीज होगी कंगना रनौत की फिल्म
कंगना रनौत ने अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म का ऐलान करते हुए पोस्ट डाला।उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा- आम लोगों की असाधारण कहानी। उस रात की कहानी, जब मानवता डर से ऊपर अधिक प्रबल खड़ी हुई। इंडिया के असली हीरोज की अनकही कहानी। सिनेमाघरों में 12 जून को।
फिल्म का नाम है- भारत भाग्य विधाता
कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म होगी। यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान 400 लोगों की जान बचाने वाले हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी कहेगी। भारत भाग्य विधाता के पोस्टर में भारत हिंदी में लिखा है। वहीं, भाग्य विधाता इंग्लिश में लिखा हुआ है। भारत शब्द पर मुंबई अंडर अटैक लिखा हुआ है।
12 जून को रिलीज होगी दिलजीत की भी फिल्म
कंगना रनौत की फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आउंगा के साथ रिलीज होगी। फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा वेदांग रैना, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी, सयानी गुप्ता और रजत कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दिलजीत की बात करें तो वो इन दिनों अपने वर्ल्ड टूर में व्यस्त हैं। दिलजीत दोसांझ की इस साल फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा वरुण धवन, सनी देओल, मोना सिंह और अहान शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है।
पिछले साल रिलीज हुई थी कंगना रनौत की इमरजेंसी
बता दें, कंगना रनौत इससे पहले फिल्म इमरजेंसी में नजर आई थीं। इमरजेंसी में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म को कंगना रनौत ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, सतीश कौशिक और सनी सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना