‘इमरान हाशमी वाले मौसम में सलमान खान वाली जिंदगी’, गर्लफ्रेंड पर हुए सवाल पर बोले जय भानुशाली
टीवी एक्टर और होस्ट जय भानुशाली से हाल ही में एक फैन ने पूछा कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड है? इस सवाल का जवाब देते हुए जय ने कहा कि वो सलमान खान वाली जिंदगी जी रहे हैं।
जय भानुशाली और माही विज का तलाक हो चुका है। दोनों अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं। माही विज से अलग होने के बाद क्या जय भानुशाली किसी को डेट कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जय भानुशाली ने अपने इंस्टा पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में दिया? उन्होंने साफ कहा कि वो सलमान खान वाली जिंदगी जी रहे हैं। जय ने साफ कर दिया है कि वो सिंगल हैं।
क्या जय भानुशाली की गर्लफ्रेंड है?
जय भानुशाली से एक फैन ने आस्क मी एनीथिंग सेशन में एक फैन ने पूछा- क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? इस सवाल के जावब में जय भानुशाली ने अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में जय अपने हाथ से अपना सिर पकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- क्यों दुखती नस दबा रहे हो…इमरान हाशमी वाले मौसम में सलमान खान वाली जिंदगी जी रहा हूं।
2011 में हुई थी माही और जय की शादी
बता दें, जय भानुशाली और माही विज साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि, इसी साल जनवरी में कपल ने फैंस को बताया कि उन लोगों ने अलग होने का फैसला लिया। तलाक के बाद भी जय और माही अपने बच्चों की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं। जय अपनी बेटी तारा के साथ अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं। वो बेटी के साथ बिताया वक्त सोशल मीडिया पर फैंस के साथ भी शेयर करते हैं।
जब माही विज ने दिया ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब
जय और माही ने जब तलाक का ऐलान किया था तब दोनों को काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। माही पर जय से भारी एलिमनी आरोप भी लगा था। हालांकि, माही ने अपने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं, जय की कुछ पुरानी वीडियो शेयर की गई थीं जिसमें जय माही का मजाक उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि इन सब वजहों से माही और जय का तलाक हो रहा है। जब ट्रोल्स ने जय को टारगेट किया, तब भी माही ने जय को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है और उन्होंने ट्रोल्स की क्लास लगाई थी।
जय को दोस्त मानती हैं माही विज
राजीव खंडेलवाल के शो तुम हो ना में बातचीत के दौरान माही ने जय और अपने सेपरेशन पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जय इस वक्त उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो उनका परिवार हैं। माही ने बताया था कि उनके पिता अब भी जय के घर जाते हैं और जय भी लगाताकर उनके परिवार से टच में रहते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना