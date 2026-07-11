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दिग्गज सिंगर जानकी का निधन, तमिल-कन्नड़ समेत कई भाषाओं में गाए 48 हजार गाने

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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एस. जानकी का उम्र संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया। परिवार की ओर से खबर शेयर करते हुए, उनकी पोती अप्सरा व्यद्युला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि यह बहुत दुख के साथ साझा कर रही हूं कि मैं अपनी प्यारी दादी और महान गायिका श्रीमती एस जानकी के निधन हो गया है।

दिग्गज सिंगर जानकी का निधन, तमिल-कन्नड़ समेत कई भाषाओं में गाए 48 हजार गाने

दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी का शनिवार को मैसुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। वह 88 वर्ष की थीं। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एस. जानकी ने मुख्य रूप से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत गाए। छह दशकों के करियर में, उन्होंने हिंदी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी और बंगाली सहित लगभग 20 भारतीय भाषाओं में फिल्मों, एल्बम, टेलीविजन और रेडियो के लिए गाना गाया।

परिवार की ओर से खबर शेयर करते हुए, उनकी पोती अप्सरा व्यद्युला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "यह बहुत दुख के साथ साझा कर रही हूं कि मैं अपनी प्यारी दादी और महान गायिका श्रीमती एस जानकी के निधन हो गया है।" उन्होंने कहा, "वह अपने परिवार के प्यार के साथ शांति से हमें छोड़कर चली गईं। जबकि हमारे दिल भारी हैं, हम उनके असाधारण जीवन और अपने शाश्वत संगीत के माध्यम से लाखों लोगों को दी गई असीम खुशी के लिए कृतज्ञता से भी भरे हुए हैं।"

'परिवार की गोपनीयता का सम्मान करें'

उन्होंने आगे लिखा, "दुनिया के लिए वह एक प्रतिष्ठित आवाज थीं, जिनके गाने अनगिनत यादों का हिस्सा बन गए। हमारे लिए वह एक प्यारी दादी थीं, जिनकी गर्मजोशी, विनम्रता, दयालुता और अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस कठिन समय के दौरान हमारे परिवार की गोपनीयता का सम्मान करें क्योंकि हम शोक मना रहे हैं और इस नुकसान से उबर रहे हैं।''

जानकी का जन्म 23 अप्रैल, 1938 को हुआ

बता दें कि जानकी का जन्म 23 अप्रैल, 1938 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी में गुंटूर में स्थित पल्लापटला, रेपल्ले तालुका में हुआ था। उनके पिता सिस्ला श्रीराममूर्ति थे, जोकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक टीचर थे। उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर समय सिरसिला में बिताया। यहां उन्होंने केवल नौ साल की उम्र में पहली बार परफॉर्म किया। हालांकि, उन्होंने संगीत की मूल बातें पेडीस्वामी नामक नादस्वरम विद्वान से सीखीं, लेकिन उन्होंने कभी भी शास्त्रीय संगीत में कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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