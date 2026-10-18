Jailer 2 Worldwide Box Office: 'जेलर 2' बनीं 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म! इन 2 मूवीज को दी मात
रजनीकांत की 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के साथ रजनीकांत ने सिनेमाघरों में वापसी की है। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं।
Jailer 2 worldwide box office collection: नेल्सन दिलीपकुमार और रजनीकांत ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इनकी जोड़ी वो कर दिखाया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। 2023 की अपनी हिट फिल्म 'जेलर' के बाद, इस जोड़ी ने फिल्म के सीक्वल के साथ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। रजनीकांत की 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी के साथ रजनीकांत ने सिनेमाघरों में वापसी की है। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने बंपर कमाई की और लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। इंडिया में ही नहीं 'जेलर 2' वर्ल्डवाइड भी धमाल मचा रही है। ऐसे में 'जेलर 2' साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।
'जेलर 2' बनी 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म
'जेलर 2' ने अपने पहले वीकेंड से पहले ही दुनिया भर में 321 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं, अब इस मूवी ने इतिहास रच दिया है। इसने विजय की 'जना नायकन' और सूर्या की 'करुप्पु' की कुल कमाई (लाइफटाइम कलेक्शन) को भी पीछे छोड़ दिया है। 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और शनिवार के अंत तक, फिल्म ने दुनिया भर में 321 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और भारत में इसने लगभग 145 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, रविवार को 'जेलर 2' ने भारत में 21.60 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जिससे देश में इसकी कुल कमाई 165 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। विदेशों से हुई कमाई को मिलाकर, रजनीकांत की यह फिल्म रविवार खत्म होने से पहले ही 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है।
इस फिल्मों को छोड़ा पीछे
एच. विनोथ और विजय की फिल्म 'जना नायकन', जो जुलाई में रिलीज होने के बाद से टॉप पर थी, ने अपने पूरे रन में दुनिया भर में 324.68 रुपये करोड़ की कमाई की। इससे पहले, जून में रिलीज हुई आर.जे. बालाजी और सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' टॉप पर थी, जिसने 310.12 रुपये करोड़ कमाए थे। 'जेलर 2' अब इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बुची बाबू सना और राम चरण की 'पेद्दी', जिसने 341.90 रुपये करोड़ कमाए थे उसको भी पीछे छोड़ने की राह पर है।
|2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्में
|कलेक्शन
|जेलर 2
|321 करोड़ + (शनिवार तक)
|जन नायकन
|324 करोड़
|करुप्पु
|310 करोड़
|विश्वनाथ एंड संस
|209 करोड़
|मंदादी
|136 करोड़
'जेलर 2' की कास्ट
'जेलर 2' की बात करें तो ये साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है। फिल्म को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है। मूवी में रजनीकांत ने लीड रोल प्ले किया है। पहले पार्ट यानी 'जेलर' पहला पार्ट भी नेल्सन ने ही डायरेक्ट किया था। जेलर 2 में रजनीकांत के अलावा विजय सेतुपति, मोहनलाल, विद्या बालन, जैकी श्रॉफ और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए हैं। ऋतिक रोशन के साथ ही विजय सेतुपति जैसे कलाकारों ने कैमियो भी किया है। फिल्म में विद्या बालन ने विलेन की भूमिका निभाई है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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