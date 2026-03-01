Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वॉर जोन दुबई में हैं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, एक्टर के मैनेजर ने दिया अपडेट

Mar 01, 2026 06:12 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Israel-US strike on Iran: अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले की वजह से दुबई हवाई क्षेत्र बंद हो गया है। तमिल एक्टर अजित कुमार वहीं पर हैं। एक्टर की सुरक्षा को लेकर उनके मैनेजर ने अपडेट दिया है। 

वॉर जोन दुबई में हैं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, एक्टर के मैनेजर ने दिया अपडेट

तमिल सुपरस्टार अजित कुमार इन दिनों दुबई में हैं। अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले की वजह से वहां हवाई क्षेत्र बंद हो गया। ऐसे में अजित कुमार के फैंस को उनकी चिंता हो रही है। फैंस की इस चिंता के बीच अजित कुमार के मैनेजर ने अपडेट दिया है। एक्टर के मैनेजर ने बताया कि अजित कुमार सुरक्षित हैं। एक्टर ने मैनेजर ने बताया कि अजित कुमार कल निकलने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट से वापस लौट आए। वो अब दुबई में सुरक्षित हैं।

दुबई से वापस आनेवाले थे अजित कुमार

जूम से खास बातचीत में अजित कुमार ने बताया, "अजित कुमार कल निकलने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट से वापस लौट आए। वो अब दुबई में सुरक्षित हैं।" इस खबर के सामने आने के बाद एक्टर के फैंस ने राहत की सांस ली है।

ये भी पढ़ें:आर माधवन ने बताया क्यों नहीं रंगते हैं बाल, दिया रजनीकांत का उदाहरण

दुबई में ही रहते हैं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार

तमिल सुपरस्टार अजित दुबई में रहते हैं। 2024 के एक इंटरव्यू में अजित ने बताया था- मैं इसी वजह से दुबई आया हूं। सब शोर-शराबे से दूर रहने के लिए। मैं मुख्य रूप से यहां मोटर स्पोर्ट्स के लिए हूं क्योंकि बड़े-बड़े रेस सर्किट यहीं होते हैं। ये मेरी मदद कर रहा है। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।

ये भी पढ़ें:दुबई एयरपोर्ट पर फंसी जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान, पीएम मोदी से मांगी मदद

2025 में आई इस फिल्म में आए थे नजर

अजित कुमार की बात करें तो आखिरी बार उन्हें साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म गुड बैड अग्ली में देखा गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। हालांकि, ओटीटी पर फिल्म को लोगों ने पसंद किया था।

ये भी पढ़ें:देखें साउथ की ये 6 धाकड़ फिल्में, IMDb रेटिंग 8.7 तक, इनके आगे बॉलीवुड भी फेल

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत

बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद अमेरिका-इजरायल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र युद्ध की आग में घिर गया है। अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को एक बड़े अभियान में ईरान पर हमला किया, और कुछ घंटों बाद तेहरान ने घोषणा की कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। हमले की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से इस अवसर का फायदा उठाकर 'सत्ता पर कब्जा करने' का आह्वान किया। जवाब में ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं तथा बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Dubai
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।