रश्मिका मंदाना -विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड हुआ लीक? लिखी शादी और रिसेप्शन की तारीख
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इस कार्ड में एक्टर्स के नाम और शादी की डेट के साथ रिसेप्शन की भी जानकारी दी गई है।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्फ्लूएंसर ने बताया था कि स्टार कपल उदयपुर में शादी कर रहा है। लेकिन बाद में वो वीडियो गलत साबित हुई। अब दोनों एक्टर्स की शादी की डेट और गेस्ट को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है। इस कार्ड में विजय देवरकोंडा की तरफ से लिखा गया है कि वो और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को शादी कर रहे हैं। और 4 मार्च को दोनों की शादी का रिसेप्शन होगा।
रश्मिका और विजय की शादी का कार्ड वायरल
इस कार्ड के टॉप पर विजय देवरकोंडा का नाम और उनके साइन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्ड नहीं बल्कि उनका लेटरहेड है। एक्टर ने अपनी शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए अपने खास लोगों को ये कार्ड भेजा है। इस कार्ड पर लिखा गया है 'हमारे परिवार के आशीर्वाद के बाद मैं और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को एक छोटी इंटिमेट सेरेमनी में शादी कर रहे हैं'। कार्ड में आगे लिखा गया है, 'जैसा कि हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेलिब्रेट और साथ यादें बना रहे हैं। ये बहुत खास होगा अगर हम इस इस सेलिब्रेशन को उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो हमारी इस जर्नी में साथ रहा'। आगे एक्टर ने बताया कि शादी का रिसेप्शन बुधवार 4 मार्च को शाम 7 बजे से हैदराबाद के ताज कृष्णा में होगा। हालांकि, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
ठुकराया नेटफ्लिक्स का ऑफर?
एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि विजय और रश्मिका उदयपुर के हेरिटेज वेन्यू में शादी कर सकते हैं। इस सेरेमनी में सिर्फ कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। ऐसी भी रिपोर्ट थी कि नेटफ्लिक्स ने विजय और रश्मिका से अपनी शादी शूट करने के लिए 60 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। लेकिन दोनों एक्टर्स ने पैसे से ऊपर अपनी प्राइवेसी चुनी।
2018 से चल रही है विजय और रश्मिका की लव स्टोरी
बता दें, ऐसी खबरें हैं कि रश्मिका और विजय साल 2018 में आई अपनी फिल्म गीता गोविंदम और डियर कामरेड की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि, दोनों ने हमेशा अपने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा।फिर साल 2025 में इनकी इंगेजमेंट की खबर ने फैंस को खुश कर दिया और अब दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कपल शादी की तस्वीरों के साथ ही फैंस को अपने रिश्ते की जानकारी देगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी