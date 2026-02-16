रश्मिका मंदाना -विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड हुआ लीक? लिखी शादी और रिसेप्शन की तारीख

Hindustan Hindi News
Feb 16, 2026 06:35 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इस कार्ड में एक्टर्स के नाम और शादी की डेट के साथ रिसेप्शन की भी जानकारी दी गई है।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्फ्लूएंसर ने बताया था कि स्टार कपल उदयपुर में शादी कर रहा है। लेकिन बाद में वो वीडियो गलत साबित हुई। अब दोनों एक्टर्स की शादी की डेट और गेस्ट को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। सोशल मीडिया पर वेडिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है। इस कार्ड में विजय देवरकोंडा की तरफ से लिखा गया है कि वो और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को शादी कर रहे हैं। और 4 मार्च को दोनों की शादी का रिसेप्शन होगा।

रश्मिका और विजय की शादी का कार्ड वायरल

इस कार्ड के टॉप पर विजय देवरकोंडा का नाम और उनके साइन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कार्ड नहीं बल्कि उनका लेटरहेड है। एक्टर ने अपनी शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए अपने खास लोगों को ये कार्ड भेजा है। इस कार्ड पर लिखा गया है 'हमारे परिवार के आशीर्वाद के बाद मैं और रश्मिका 26 फरवरी 2026 को एक छोटी इंटिमेट सेरेमनी में शादी कर रहे हैं'। कार्ड में आगे लिखा गया है, 'जैसा कि हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सेलिब्रेट और साथ यादें बना रहे हैं। ये बहुत खास होगा अगर हम इस इस सेलिब्रेशन को उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो हमारी इस जर्नी में साथ रहा'। आगे एक्टर ने बताया कि शादी का रिसेप्शन बुधवार 4 मार्च को शाम 7 बजे से हैदराबाद के ताज कृष्णा में होगा। हालांकि, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

ठुकराया नेटफ्लिक्स का ऑफर?

एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि विजय और रश्मिका उदयपुर के हेरिटेज वेन्यू में शादी कर सकते हैं। इस सेरेमनी में सिर्फ कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। ऐसी भी रिपोर्ट थी कि नेटफ्लिक्स ने विजय और रश्मिका से अपनी शादी शूट करने के लिए 60 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। लेकिन दोनों एक्टर्स ने पैसे से ऊपर अपनी प्राइवेसी चुनी।

2018 से चल रही है विजय और रश्मिका की लव स्टोरी

बता दें, ऐसी खबरें हैं कि रश्मिका और विजय साल 2018 में आई अपनी फिल्म गीता गोविंदम और डियर कामरेड की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि, दोनों ने हमेशा अपने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा।फिर साल 2025 में इनकी इंगेजमेंट की खबर ने फैंस को खुश कर दिया और अब दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कपल शादी की तस्वीरों के साथ ही फैंस को अपने रिश्ते की जानकारी देगा।

