इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन, जयदीप अहलावत के साथ पाताल लोक 2 में किया काम

संक्षेप: इंडियन आइडल 3 का खिताब जीतने वाले के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। प्रशांत को आखिरी बार जयदीप अहलावत के साथ पाताल लोक 2 में विलेन के किरदार में देखा गया था। प्रशांत के ट्रांसफॉर्मेशन ने सभी को हैरान कर दिया था।

इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेपाल न्यूज के मुताबिक एक्टर-सिंगर को आज सुबह उनके दिल्ली वाले घर में हार्ट अटैक हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रशांत की डेथ की खबर फिल्म प्रोड्यूसर राजेश घटानी ने कन्फर्म की है। प्रशांत, सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी कर रहे थे। उन्हें जयदीप अहलावत की वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 2 में विलेन बने देखा गया था। ऐसी भी खबरें हैं कि एक्टर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में काम कर रहे थे।

नहीं रहे प्रशांत तमांग रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत की उम्र 45 साल थी,आज सुबह दिल्ली वाले घर पर उन्हें हार्ट अटैक आया। तबीयत बिगड़ने पर एक्टर को द्वारका के हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक्टर अरुणाचल प्रदेश में परफॉरमेंस के बाद लौटे थे। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी। प्रशांत अपनी पत्नी और बेटी के बेहद करीब थे।

फिल्मों में गाए गाने प्रशांत नेपाल के रहने वाले थे लेकिन उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई पॉपुलर गाने गाए। फिल्म गोरखा पलटन में एक्टर का गाना है। इसके अलावा प्रशांत एक्टिंग भी करते थे। पिछले साल उन्हें जयदीप अहलावत की वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में डेनियल लेचो देखा गया था। हालांकि, उनके ज्यादा सीन नहीं थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक्टर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में काम कर रहे थे। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।