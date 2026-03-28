जॉन अब्राहम के साथ ‘रॉकस्टार’ बनाना चाहते थे इम्तियाज अली, रणबीर कपूर को फिल्म मिलने की दिलचस्प है कहानी
Bollywood Kissa: रणबीर कपूर के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस की बात जब भी होती है, ‘रॉकस्टार’ का नाम जरूर लिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं इम्तियाज अली इस फिल्म को जॉन अब्राहम के साथ बनाना चाहते थे।
अगर बात रणबीर कपूर के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस की हो तो ‘रॉकस्टार’ का नाम जरूर लिया जाता है। ‘रॉकस्टार’ में रणबीर कपूर ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था। हालांकि, ‘रॉकस्टार’ सिर्फ रणबीर कपूर की वजह से ही नहीं बल्कि इम्तियाज अली की कहानी की वजह से भी पसंद की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि रणबीर कपूर की ये फिल्म इम्तियाज अली जॉन अब्राहम के साथ बनाना चाहते थे।
इम्तियाज अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रॉक्साटर की स्क्रिप्ट कब लिखी थी। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि वो जॉन अब्राहम के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे।
जॉन के साथ बनाना चाहते थे ‘रॉकस्टार’
इम्तियाज अली ने कहा था, रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने ‘रॉकस्टार’ लिखी थी। पहले मैं जॉन अब्राहम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। दरअसल, जब मैंने मूवी लिखी तब रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। वो एक्टिंग कर रहे थे, मगर वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर रहे थे।"
कब लिखी थी ‘रॉकस्टार’ की स्क्रिप्ट?
इम्तियाज ने आगे बताया कि उन्होंने ‘रॉकस्टार’ कब लिखी थी। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी फिल्म सोचा ना था बना रहे थे, उसे बनने में चार साल लग गए थे और उसमें खुद को पागलपन से बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करना था बहुत जरूरी था जिससे उन्हें हर दिन एहसास हो कि आज उन्होंने कुछ संतोषजनक काम किया है। उस दौरान वो स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। उसी दौरान उन्होंने रॉकस्टार की स्क्रिप्ट भी लिखी थी।
रणबीर कपूर को कैसे मिली ‘रॉकस्टार’
इम्तियाज ने बताया कि जब वो पहली बार ‘रॉकस्टार’ बनाने की कोशिश कर रहे थे तब रणबीर उनके आसपास नहीं थे। उसके बाद जब वो रणबीर से एक दो बार मिले, तब दोनों ने तय किया कि वो दोनों साथ में काम करेंगे।
इसके बाद, इम्तियाज उनके घर गए एक कहानी सुनाने के लिए, तो रणबीर ने उनसे कहा कि उन्होंने इम्तियाज की एक कहानी सुनी है जिसमें एक ‘रॉकस्टार’ होता है…फिर रणबीर ने इम्तियाज को ‘रॉकस्टार’ की कहानी नरेट की। इम्तियाज ने कहा, "ये अनोखा नरेशन था जहां मैं एक एक्टर के पास नरेशन के लिए गया और वो एक्टर मुझे स्टोरी नरेट कर रहा है। जब वो (रणबीर कपूर) बात कर रहा था तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सही एक्टर होगा इस पिक्चर के लिए। तो उसने बोला ये पिक्चर नहीं बना रहे? तो मैंने बोला कि अगर मैं बनाउंगा तो तुम करोगे? इस तरह से रणबीर के साथ ‘रॉकस्टार’ बन पाई।
कितनी है आईएमडीबी रेटिंग?
रॉकस्टार की बात करें तो ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नरगिस फाखरी और अदिति राव हैदरी नजर आई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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