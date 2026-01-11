इन 10 फिल्मों-सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार, जानें कब और कहां हो रहीं रिलीज

संक्षेप: IMDb Most Anticipated Films: इस साल कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। ऐसे में हम आपको उन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में पहले पर बॉर्डर 2 है।

आज यानी रविवार को हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट में शामिल उन 10 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यह लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर बनाई जाती है, जिसका कैलकुलेशन IMDb पर इन फिल्मों और सीरीज टाइटल्स के पेजव्यूज की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस लिस्ट में वरुण धवन की बॉर्डर 2 से लेकर इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी जैसा कंटेंट शामिल है।

बॉर्डर 2: पहले नंबर पर मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।

इस फिल्म के दो गाने भी रिलीज किए गए हैं। फिल्म का गाना संदेशे आते हैं जब से रिलीज हुई है, लोग वरुण धवन को ट्रोल कर रहे हैं। लोग वरुण धवन की एक्टिंग और एक्सप्रेशन का माजक उड़ा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वरुण धवन के खिलाफ पीआर कैंपियन चल रहा है।

तस्करी: द स्मगलर्स वेब: दूसरे नंबर पर इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी: द स्मगलर्स वेब है। इस सीरीज को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में इमरान हाशमी, अनुराग सिन्हा और अनुजा साठे नजर आएंगे। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

ओ रोमियो: लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो है। फिल्म का टीजर 10 जनवरी को रिलीज किया गया है। टीजर फैंस को पसंद आया है और लोग कह रहे हैं ये फिल्म शाहिद कपूर का कमबैक होगी। इस टीजर में फरीदा जलाल एक जगह गाली देती भी नजर आई हैं। फैंस फरीदा जलाल को गाली देता देख हैरान हैं। शाहिद कपूर की ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मना शंकर वर प्रसाद गारू: लिस्ट में चौथे नंबर पर मेगास्टार चिरंजीवी और नयनतारा की तमिल भाषा की तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है।

बेंज: 5वें नंबर पर तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म बेंज है। यह फिल्म यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में आर माधवन नजर आएंगे। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नारी नारी नादेमा मुरारी: लिस्ट में छठे नंबर पर नारी नारी नादेमा मुरारी है। यह तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को राम अब्बाराजू ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस: लिस्ट में 7वें नंबर पर इमरान खान और वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जसूस है। फिल्म को डायरेक्ट वीर दास और कवि शास्त्रि ने किया है। फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म इमरान खान की कमबैक फिल्म होगी।

गोदारी गट्टुपैना: लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म गोदारी गट्टुपैना है। फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है। आईएमडीबी की मानें तो फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है।

अनगनगा ओका राजू: लिस्ट में 9वें नंबर पर तेलुगु भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनगनगा ओका राजू है। फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।