इन 10 फिल्मों-सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार, जानें कब और कहां हो रहीं रिलीज

IMDb Top 10 Most Anticipate Indian Films and Movies Varun Dhawan Border 2 to Emraan Hashmi Taskaree the smuggler s web
IMDb Most Anticipated Films: इस साल कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। ऐसे में हम आपको उन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट में पहले पर बॉर्डर 2 है। 

Jan 11, 2026 03:48 pm IST Harshita Pandey
आज यानी रविवार को हम आपको आईएमडीबी की लिस्ट में शामिल उन 10 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। यह लिस्ट रियल टाइम पॉपुलैरिटी पर बनाई जाती है, जिसका कैलकुलेशन IMDb पर इन फिल्मों और सीरीज टाइटल्स के पेजव्यूज की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस लिस्ट में वरुण धवन की बॉर्डर 2 से लेकर इमरान हाशमी की सीरीज तस्करी जैसा कंटेंट शामिल है।

बॉर्डर 2: पहले नंबर पर मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।

इस फिल्म के दो गाने भी रिलीज किए गए हैं। फिल्म का गाना संदेशे आते हैं जब से रिलीज हुई है, लोग वरुण धवन को ट्रोल कर रहे हैं। लोग वरुण धवन की एक्टिंग और एक्सप्रेशन का माजक उड़ा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वरुण धवन के खिलाफ पीआर कैंपियन चल रहा है।

तस्करी: द स्मगलर्स वेब: दूसरे नंबर पर इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी: द स्मगलर्स वेब है। इस सीरीज को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में इमरान हाशमी, अनुराग सिन्हा और अनुजा साठे नजर आएंगे। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

ओ रोमियो: लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो है। फिल्म का टीजर 10 जनवरी को रिलीज किया गया है। टीजर फैंस को पसंद आया है और लोग कह रहे हैं ये फिल्म शाहिद कपूर का कमबैक होगी। इस टीजर में फरीदा जलाल एक जगह गाली देती भी नजर आई हैं। फैंस फरीदा जलाल को गाली देता देख हैरान हैं। शाहिद कपूर की ये फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मना शंकर वर प्रसाद गारू: लिस्ट में चौथे नंबर पर मेगास्टार चिरंजीवी और नयनतारा की तमिल भाषा की तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है।

बेंज: 5वें नंबर पर तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म बेंज है। यह फिल्म यह लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में आर माधवन नजर आएंगे। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नारी नारी नादेमा मुरारी: लिस्ट में छठे नंबर पर नारी नारी नादेमा मुरारी है। यह तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को राम अब्बाराजू ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस: लिस्ट में 7वें नंबर पर इमरान खान और वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जसूस है। फिल्म को डायरेक्ट वीर दास और कवि शास्त्रि ने किया है। फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म इमरान खान की कमबैक फिल्म होगी।

गोदारी गट्टुपैना: लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म गोदारी गट्टुपैना है। फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है। आईएमडीबी की मानें तो फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है।

अनगनगा ओका राजू: लिस्ट में 9वें नंबर पर तेलुगु भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनगनगा ओका राजू है। फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वन टू चा चा चा: लिस्ट में 10वें नंबर पर हिंदी भाषा की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म वन टू चा चा चा है। फिल्म को अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
