Hunar Hali bows out of Salman Khan Reality Show Bigg Boss 19 due to divorce proceedings says reports एक्ट्रेस ने छोड़ा ‘बिग बॉस 19’, तलाक की कार्यवाही के चलते लिया ये फैसला, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Hunar Hali bows out of Salman Khan Reality Show Bigg Boss 19 due to divorce proceedings says reports

एक्ट्रेस ने छोड़ा ‘बिग बॉस 19’, तलाक की कार्यवाही के चलते लिया ये फैसला

Bigg Boss 19: टीवी एक्ट्रेस हुनर ​​हाली ने अपने पति मयंक गांधी के साथ चल रही तलाक की कार्यवाही के कारण ‘बिग बॉस 19’ से बाहर होने का निर्णय लिया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:29 PM
share Share
Follow Us on
एक्ट्रेस ने छोड़ा ‘बिग बॉस 19’, तलाक की कार्यवाही के चलते लिया ये फैसला

टीवी जगत की जाने-मानी एक्ट्रेस को ‘बिग बॉस 19’ छोड़ना पड़ा। उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से ये फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका तलाक होने वाला है और बहुत जल्द कानूनी कार्यवाही शुरू होने वाली है। ऐसे में उनका ‘बिग बॉस’ में हिस्सा लेना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें तलाक की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश होना होगा।

सूत्र ने किया कन्फर्म

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम हुनर हाली है।रिएलिटी शो से जुड़े एक सूत्र ने ईटाइम्स को बताया, “हुनर बिग बॉस का हिस्सा बनने को लेकर काफी उत्साहित थीं और इसे एक बेहतरीन मौके के तौर पर देख रही थीं। लेकिन फिलहाल उनकी प्राथमिकता अपनी निजी जिंदगी को पटरी पर लाना है।”

कौन हैं हुनर हाली?

हुनर हाली ने “छल - शह और मात” में अदिति जायसवाल, "एक बूंद इश्क" में नंदिनी और "थपकी प्यार की" में लवली का किरदार प्ले किया है।

कौन हैं हुनर हाली के पति?

हुनर हाली और एक्टर मयंक गांधी की शादी लगभग नौ साल बाद खत्म होने जा रही है। मशहूर वकील सना रईस खान जिन्हें आपने ‘बिग बॉस 17’ में देखा है वे इस केस की पैरवी कर रही हैं।

कब से शुरू होगा ‘बिग बॉस 19’?

सलमान खान के रिएलिटी शो की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। 24 अगस्त के बाद आप हर दिन रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर और 10 बजे कलर्स टीवी पर ये शो देख सकेंगे।

Bigg Boss 19 Salman Khan
लेटेस्ट Hindi News, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।