ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद को किराए पर दिया अपना अपार्टमेंट, हर महीने देने होंगे इतने हजार

संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, ऋतिक रोशन ने अपनी जुहू स्थित आलीशान फ्लैट को अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को 75,000 रुपये प्रति माह के किराए पर दे दिया है।

बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनकी और सबा आजाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। वहीं अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को अपना मुंबई के जूहू इलाके में स्थित लग्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट किराए पर दिया है।

घर का किराया न्यूज18 के मुताबिक, यह फ्लैट ‘मन्नत अपार्टमेंट’ नाम की बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पर है। सबा यहां एक साल तक रहेंगी और इसके लिए वह हर महीने 75,000 रुपये किराया अदा करेंगी। इस घर का साइज लगभग 1,100 स्क्वायर फीट है और इसमें सी-फेसिंग बालकनी, मॉडर्न इंटीरियर और सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं।

सबा का ऋतिक के बच्चों के साथ बॉन्ड सबा आजाद न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि सिंगर और परफॉर्मर भी हैं। वह फिल्मों के साथ-साथ म्यूजिक बैंड्स और थिएटर में भी एक्टिव रहती हैं। ऋतिक और सबा को कई बार एक-दूसरे के साथ डिनर डेट्स और फैमिली गेट-टुगेदर में देखा गया है। यहां तक कि ऋतिक के बच्चों और परिवार के साथ भी सबा की बॉन्डिंग काफी अच्छी है।