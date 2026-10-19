Ramayana: रामानंद सागर ने कैसे 'उड़ाया' था पुष्पक विमान? CGI-VFX नहीं, लगाया था ये जुगाड़

रामानंद सागर ने साल 1987 में बिना किसी सीजीआई या वीएफएक्स की मदद से रावण का पुष्पक विमान बनाया था। उन्होंने ये पुष्पक विमान कैसे बनाया था और कैसे उसे उड़ाया था?

रणबीर कपूर की रामायण जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर एक-एक करके रिलीज किए जा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई लोगों ने इसमें इस्तेमाल होने वाले वीएफएक्स की आलोचना की है। रामायण के एक ट्रेलर में रावण के पुष्पक विमान की झलक भी दिखाई गई है। आज के वक्त में सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से पुष्पक विमान जैसी चीजें बनाना थोड़ा आसान लगता है। लेकिन साल 1987 में रामानंद सागर ने बिना किसी सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से पुष्पक विमान बनाया था। आइए जानते हैं कैसे?

सुनील लहरी ने बताया था कैसे बना था पुष्पक विमान? रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया था कि कैसे रामानंद सागर ने पुष्पक विमान का डिजाइन तैयार करवाया था और कैसे उन्होंने पुष्पक विमान को उड़ते हुए दिखाया था?

रामानंद सागर का क्या था मकसद? सुनील लहरी ने बताया था कि पुष्पक विमान इमेजिनरी था।किसी के दिमाग में कुछ नहीं था कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा? फिर आर्ट डिपार्टमेंट ने तीन-चार स्केच बनाए और फिर वो स्केच रामानंद सागर को दिखाए कि कौन सा रावण की पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रहा है। सुनील लहरी ने बताया कि रामानंद सागर का मकसद ऐसा पुष्पक विमान बनाने का था जो देखने में असली लगे।

पुष्पक विमान को कैसे उड़ता हुआ दिखाया गया? सुनील लहरी ने उस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि रामानंद सागर ने उस पुष्पक विमान को कैसे उड़ता हुआ दिखाया था? उन्होंने बताया था कि पुष्पक विमान को असल में आसमान में नहीं उड़ाया गया था। उन्होंने बताया था कि उस विमान को सिर्फ 4 फीट ऊंचाई पर रखकर रावण के साथ सीता हरण वाला सीन शूट किया गया था।

कैसे बनाया गया था पुष्पक विमान का मॉडल? सुनील लहरी ने बताया था, “तब फिर एक मॉडल चुना गया और उस पर चार-पांच लोगों से राय ली गई थी। फिर उस स्केच में डिजाइन किए गए पुष्पक विमान का मॉडल बनाया गया और फिर क्रोमा (ब्लू स्क्रीन) पर शूट किया गया। पुष्पक विमान को ब्लू स्क्रीन पर चार फीट की ऊंचाई पर लगाकर फिर शूट किया गया। इसके बाद उस सीन को आउटडोर सीन्स के साथ मिक्स किया गया। आउटडोर के सीक्वेंस जो थे, वो अलग शूट किए गए थे। उन्हें फिर मर्ज करके दिखाया गया कि पुष्पक विमान कैसे उड़कर जाता है।”

रणबीर की रामायण वर्सेस रामानंद सागर की रामायण का पुष्पक विमान रणबीर की रामायण का पुष्पक विमान: रामानंद सागर की रामायण और रणबीर कपूर की रामायण के पुष्पक विमान की तुलना करें तो रणबीर की रामायण में ये एक उड़ते हुए विशाल कमल के फूल जैसा दिखाई पड़ता है। इसमें सुनहरे तांबे के रंग और रत्न-जड़ित नक्काशी देखने को मिलते हैं।

रामानंद सागर की रामायण का पुष्पक विमान: वहीं, रामानंद सागर की रामायण के पुष्पक विमान की बात करें तो वो एक बड़े पक्षी के आकार था। वो गोल्डन रंग का विमान था। उस पक्षी के पीठ की तरफ एक राजा वाली गद्दी लगी थी।