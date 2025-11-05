Hindustan Hindi News
गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कार वॉश करते हुए वीडियो वायरल

संक्षेप: Hardik-Mahieka Romantic Video: हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माहिका और हार्दिक कार वॉश करते नजर आ रहे हैं। 

Wed, 5 Nov 2025 09:46 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कुछ दिन पहले ही हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी नजर आई थीं। उस पोस्ट के बाद लोगों ने कहा था अब तो साफ है कि हार्दिक पांड्या माहिका के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब माहिका और हार्दिक का एक रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हार्दिक और माहिका का रोमांटिक वीडियो

हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी और माहिका शर्मा की ये वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में माहिका और हार्दिक पांड्या कार वॉश करते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या कपड़े से कार को साफ कर रहे होते हैं और माहिका कार पर पानी डाल रही होती हैं।

गर्लफ्रेंड संग हार्दिक ने की कार वॉश

दोनों लोग कार वॉश कर रहे होते हैं कि तभी माहिका हार्दिक के पास आती हैं और उनके गालों पर किस करती हैं। इसके बाद, माहिका हार्दिक के ऊपर पानी भी डालती हैं। हार्दिक ने इस पोस्ट में कई और तस्वीरें भी शेयर की हैं।

फैंस ने किया पोस्ट पर रिएक्ट

हार्दिक और माहिका की इस वीडियो पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं। लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर अपने पसंदीदा कपल पर प्यार लुटाया है। वहीं, एक यूजर ने लिखा- हार्दिक भैया पानी बर्बाद मत करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भाई एक साल तक शांत था। अब भाई का कमबैक हुआ है। माहिका माहिका शर्मा की बात करें तो वो हार्दिक से सात साल छोटी हैं। माहिका एक सफल मॉडल हैं। उन्होंने कई बड़े ब्रान्ड्स के साथ काम किया है।

