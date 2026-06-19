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Box Office Collection: है जवानी तो इश्क होना है को दूसरे गुरुवार को लगा झटका, लाखों में सिमटी कमाई

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Varun Dhawan Film: वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को दूसरे गुरुवार को झटका लगा है। फिल्म की कमाई केवल लाखों में सिमट कर रह गई है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते में केवल 11.70 करोड़ की कमाई की है। 

Box Office Collection: है जवानी तो इश्क होना है को दूसरे गुरुवार को लगा झटका, लाखों में सिमटी कमाई

डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा भी अबतक नहीं छू पाई है। दूसरे गुरुवार को फिल्म को झटका लगा है। बॉक्स ऑफिस पर दूसरे गुरुवार को फिल्म की कमाई लाखों में सिमट कर रह गई है। वरुण धवन की फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन 49.40 करोड़ हो गया है।

दूसरे गुरुवार को कितनी हुई फिल्म की कमाई

दूसरे गुरुवार यानी 18 जून को वरुण धवन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 90 लाख की कमाई की है। फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.70 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का दो हफ्तों का टोटल कलेक्शन 49.40 करोड़ (नेट) हो गया है।

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फिल्म का विदेशों में कलेक्शन

फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 58.57 करोड़ हो गई है। 14वें दिन फिल्म की विदेशों में कमाई 10 लाख हुई। इस तरह विदेशों में फिल्म ने अबतक 14.10 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है।

है जवानी तो इश्क होना हैफिल्म की कमाई
डे 17.75 करोड़
डे 27.75 करोड़
डे 39.00 करोड़
डे 43.65 करोड़
डे 53.85 करोड़
डे 63.00 करोड़
डे 72.70 करोड़
डे 81.85 करोड़
डे 92.35 करोड़
डे 102.90 करोड़
डे 111.35 करोड़
डे 121.35 करोड़
डे 131.00 करोड़
डे 1490 लाख
टोटल कलेक्शन49.40 करोड़

14वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी

18 जून को सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 5.62 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज में 10.46 पर्सेंट रही, शाम के शोज में ऑक्यूपेंसी 11.38 पर्सेंट रही और रात के शोज की ऑक्यूपेंसी 10.62 पर्सेंट रही है। इस तरह शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 9.84 पर्सेंट रही।

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5 जून को रिलीज हुई थी फिल्म

वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आई हैं। इसके अलावा फिल्म में राकेश बेदी, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मौनी रॉय जैसे कलाकार नजर आए हैं।

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फिल्म का प्लॉट

वरुण धवन की फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी जस और बानी के इर्द-गिर्द घूमती है। कुछ कारणों की वजह से दोनों की शादी टूट जाती है। इस बीच जस को विदेश में एक नया प्यार मिल जाता है। जल्द ही जस की जिंदगी में एक के बाद एक कुछ ऐसा होता है कि वो खुद को डबल रोमांस के चक्कर में पाता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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