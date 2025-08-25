Govinda wife Sunita Ahuja Claims her Son Yashvardhan Ahuja doing movie better then saiyaara सैयारा से ज्यादा अच्छी फिल्म कर रहा है मेरा बेटा, बोलीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, Entertainment Hindi News - Hindustan
सैयारा से ज्यादा अच्छी फिल्म कर रहा है मेरा बेटा, बोलीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा ने अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के डेब्यू के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अभी वर्कशॉप चल रही हैं और अगले महीने से उनके बेटे की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:10 PM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहुजा इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपने बेटे यशवर्धन आहुजा के डेब्यू पर बात की। उन्होंने दावा किया है कि यशवर्धन की डेब्यू फिल्म अहान पांडे की ‘सैयारा’ से बेहतर है। इतना ही नहीं, उन्होंने रवीना टंडन की बेटी रशा ठडानी की पहली फिल्म ‘आजाद’ पर भी खुलकर बात की।

‘सैयारा’ के बारे में सुनीता ने क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान जब सुनीता को इट ट्रैवल एंड रिपीट ने बताया कि फैंस कह रहे हैं कि “यशवर्धन इतना हैंडसम है, ‘सैयारा’ में उसे ही होना चाहिए था” तो सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘काश! लेकिन यश उससे भी बेहतर फिल्म कर रहा है।’ उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अभी तक अहान पांडे की डेब्यू फिल्म नहीं देखी है, मगर उनके बेटे यश ने यह फिल्म दो बार देखी। सुनीता बोलीं, ‘मैं भी देखूंगी, वैसे भी अब नेटफ्लिक्स पर 14 तारीख को आ रही है। सभी नए बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सब खूब नाम कमाएं।’

गोविंदा के पास मत जाना

सुनीता ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने यश से कहा कि सहाल के लिए गोविंदा के पास मत जाना वो 90 के दशक की बातें बताएगा। अब सब बदल गया है।

रशा ठडानी के डेब्यू पर क्या बोलीं?

जब उनसे रवीना टंडन की बेटी रशा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, ‘यश के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, हालांकि मैं उनसे मिली नहीं हूं। रवीना ने मुझे फिल्म की ट्रायल पर बुलाया था, लेकिन मैं जयपुर में पूजा के लिए गई थी इसलिए नहीं जा सकी। बाद में थिएटर में जाकर फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। राशा बहुत स्वीट है, उसे देखकर रवीना का बचपन याद आ जाता है।’

